Орудовал чужими руками: 35-летнего вора в законе по кличке Бродяга задержали за преступное влияние на юге России

Сейчас уголовное дело “Бродяги” направили в суд для рассмотрения по существу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре перед судом предстанет 35-летний иностранец, который занял высшее положение в преступной иерархии. Мужчине уже не один раз судили. Его привлекали за незаконный оборот наркотиков, хулиганство. Помимо этого, “вор в законе” пересек границу России без разрешения. В Краснодаре он занял высокое положение в преступное иерархии. Теперь 35-летнего мужчину обвиняют по статье “Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа”.

По данным следствия, карьера обвиняемого началась в 2008 году. Тогда он стал “вором в законе”, присвоив себе уголовный статус - Бродяга.

- Согласно существующим негласным нормам и правилам преступного мира, лица, которые имели более низкий криминальный статус, подчинялись его указаниям и распоряжениям, - уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

То есть, мужчина орудовал чужими руками. Обвиняемый придерживался только криминальной идеологии. Он продолжал распространять и сохранять преступные традиции и обычаи.

- В криминальной среде мужчина обладал безоговорочным авторитетом и из корыстных побуждений распространял свое влияние на территории Краснодарского и Ставропольского краев, - добавили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Мужчиной заинтересовались правоохранительные органы. Следователи заключили Бродягу под стражу и начали расследовать уголовное дело. Обвиняемый до сих пор находится в СИЗО.

Сейчас уголовное дело Бродяги направили в суд для рассмотрения по существу.

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