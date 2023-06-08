Обрушилось 60 метров дороги. Оползень сошел на участке трассы Майкоп – Туапсе

Фото: tuapseregionadm

7 июня оползень разрушил участок дороги регионального значения Майкоп – Туапсе. В связи в ЧП дорожники перекрыли одну полосу трассы.

- Сейчас движение транспорта на данном участке организовано только по одной полосе - оползневые процессы продолжаются. В границах пострадавшей дороги ввели режим ЧС, - сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Фото: tuapseregionadm

Дорога, где сошел оползень, соединяет Шаумянское сельское поселение Туапсинского района с хутором Шубинка и селом Навагинское. Водителей просят ориентироваться в выборе пути с учетом сложившейся ситуации.

ЧП случилось из-за частных проливных дождей. Ситуацию на месте продолжают мониторить власти, дорожники и экстренные службы.

- Ширина оползневого участка в настоящее время составляет 40 метров, длина – около 60 метров. Место обрушения огорожено блоками, - сообщили в пресс-службе администрации Туапсинского района.

Специальная комиссия уже провела обследование участка, определен перечень аварийно-восстановительных работ. Необходимо, в том числе провести инженерно-геологические изыскания и комплекс противооползневых мероприятий. После этого дорожники смогут приступить к восстановлению земляного полотна, проезжей части, а также системы водоотведения. На аварийном участке планируют возвести подпорную стену, чтобы исключить подобные ситуации в будущем.

Это не первый оползень в Туапсинском районе, от которого пострадала дорога. Подобная ситуация случилась и в феврале. Тогда пострадали два участка федеральной трассы Джубга-Сочи.

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