Вскрывали квартиры, когда все были дома: банда грабителей держала в страхе жителей Анапы, нападая на спящих

Сообщникам грозит до 15 лет лишения свободы.

В Анапе долгое время существовала организованная преступная группа, которая держала в страхе местных жителей. Но, к счастью, ОПГ ликвидировали. Деятельность банды пресекли силовики.

В банде состояли пять человек местных жителей от 23 до 35 лет, в их числе был и 33-летний приезжий. Мужчины решили заработать деньги, но не хотели искать работу законным образом. Они объединились и создали банду, чтобы грабить людей.

- Несколько месяцев проникали в квартиры анапчан, угрожая им оружием, похищали имущество и вымогали деньги, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

При этом они вскрывали квартиры, когда хозяева были дома. Банда грабителей нападала на спящих и безоружных анапчан. На счету преступной группы восемь разбойных нападений.

- Всего подельники поживились на сумму более полумиллиона рублей и один паспорт, который похитили у жертвы при разбое, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Кроме этого, один из преступников хранил марихуану для личного употребления. Оперативная группа узнала местонахождение банды и задержала всех одним разом. Сейчас дело передали в суд для дальнейшего разбирательства.

Как удалось узнать “Комсомольской правде”-Кубань”, сообщникам грозит до 15 лет лишения свободы. А жители Анапы могут выдохнуть.

Ранее сообщалось, что в Анапе четыре члена «Профсоюза СССР» пытались заказать убийство судебного пристава. Мужчин задержали с поличным.

Алексей Глимейдо, Юрий Садловский, Игорь Гужев и Станислав Паркшеев были пойманы в момент передачи канистры с зажигательной жидкостью полицейскому. Сотрудник МВД действовал под прикрытием. Правоохранитель под видом "киллера" должен был облить дом и машину судебного пристава горючим веществом и поджечь. Но в итоге задержал их с поличным.