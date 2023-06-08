Кроху трогал чужак, а она воды попить ушла. Полицейские оштрафовали мать 4-летней девочки, которую чуть не украли

Неизвестный мужчина проявил заботу о девочке, а не домогался

Видео, где неопрятный мужчина сажает себе на колени маленькую девочку, изучили полицейские. Это произошло в одном из дворов многоэтажек на Западной Обходе Краснодара.

На кадрах видно, как девочка ерзает на коленях незнакомца, а он тесно прижимает ее к себе. Но все-таки выпускает из рук и сажает рядом с собой на скамейку. Ребенок доверчиво показывает дяде что-то на своей ноге, а тот гладит по детской ножке в ответ. Кто слил это видео в Сеть, неизвестно. Но только общественность, как всегда бывает в случае с детьми, подняла шум, а правоохранители установили место, время и личности всех участников этого странного видео.

- Ребенок говорит (и это подтверждается видеокамерами), что никаких противоправных действий в отношении половой неприкосновенности и каких-либо других действий не совершалось, - сообщили пресс-службе УМВД по Краснодару.

Но что касается матери девочки, то на нее составили административный протокол о ненадлежащем исполнении своих родительских обязанностей.

Она, по словам полицейских, оставила ребенка на детской площадке, а сама поднялась в свою квартиру попить воды.

- Дети до семи лет не должны оставаться без присмотра, - такое основание для наказания указано в протоколе.

Впрочем, семья девочки до сих пор не состояла на учете в полиции или в органах опеки, и считается благополучной.

Мужчину, который участливо отнесся к ребенку, тоже проверили. Подозрений в педофилии он не вызвал.