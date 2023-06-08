«Уехал на машине в неизвестном направлении». На Кубани ищут 78-летнего пенсионера, загадочно пропавшего на трассе четыре дня назад

Виталий Чурилов пропал четыре дня назад. Фото: Лиза Алерт

Исчезновение за исчезновением. В Краснодарском крае продолжают пропадать люди на трассах. На этот раз из дома на своей белой «Тойоте» уехал 78-летний пенсионер. 3 июня Виталий Чурилов выехал из дома, но до сих пор не вернулся. Предположительная география поиска мужчины – поселок Верхнебаканский под Новороссийском – Славянск-на-Кубани. Это около 80 километров.

- Личный состав ориентирован на поиски пропавшего по всему краю, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Виталий Сергеевич в день исчезновения был одет в светло-зеленый камуфляжный костюм, черные галоши и белую кепку.

- Его рост 175 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза синие. Особые приметы – залысины, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

По сообщениям очевидцев, его видели с палаткой у реки. Данная информация проверяется.

Тем, кто видел пропавшего четыре дня назад пенсионера, просьба сообщать по телефонам: 8 918 302 67 65 (Олеся), горячая линия: 8 800 700 5452 (звонок бесплатный).

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Пропал еще один мужична на авто. Фото: Лиза Алерт

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