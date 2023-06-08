В Сочи реконструируют пять объектов культурного наследия

Реставрация ждет и Зимний театр

В Сочи начали реконструировать объекты культурного наследия в 2023 году. Всего на курорте обновят пять зданий.

- В здании насосной станции Водоканала завершен первый этап ремонта будущего музея архитектуры. Посетители смогут познакомиться здесь с историей развития Сочи, проектами знаменитых зданий, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Кроме этого, продолжается реконструкция сквера “Стерео”. Исторический облик территории сохранится, но появятся и новые элементы. Например, архитекторы планируют сделать здесь сад круглогодичного цветения, появится небольшой водоем и благоустроят места для отдыха.

- Будет организован кольцевой прогулочный маршрут, велопарковка. Планируется расширить зону озеленения и смонтировать систему автополива, - добавили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, перед Художественным музеем благоустроят территорию. Здесь выполнят озеленение. Обновленная площадь станет точкой притяжения для художников и юных архитекторов.

Помимо этого, реставрация ждет и Зимний театр. В настоящее время подрядчики подготавливаются проект. Все документы отправят на госэкспертизу до конца года. А вот реставрацию планируют начать уже в 2024 году.

К слову, на курорте планируют реставрировать Музеи истории Хостинского района и имени Николая Островского. Пока в планах начать подготовительные работы для ремонта зданий.

Ранее сообщалось, что в Сочи появится новый экскурсионный турмаршрут. Он будет называться «Ротонды и колонны Сочи». В скором времени его откроют для жителей и гостей курорта. С новым историческим маршрутом можно ознакомиться на сайте "Комсомолки".