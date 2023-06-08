Ксения - выпускница лицея № 36. Фото: семейный архив школьницы

Школьница из Краснодара получила 100 баллов за ЕГЭ по литературе. Ксения Вязникова – выпускница гимназии № 36. Два последних учебных года она старательно изучала поэзию и прозу и может без труда объяснить, чем стиль Достоевского отличается от манеры письма Толстого.

- Ксюша читает с 4 лет. Это ее любимое занятие, - рассказала «КП»-Кубань» мама выпускницы Елена. – Она очень любит классику. А еще читает на английском языке. Когда куда-нибудь ездим в путешествие, дочь обязательно привозит с собой полчемодана новых книг.

Отличный результат по экзамену – результат упорных трудов 17-летней девушки. Большую помощь в подготовке к ЕГЭ оказала педагог лицея Антонина Голубова. Возможно, сказались и бабушкины гены – она тоже учитель русского языка и литературы.

- Дочь мечтает поступить на журфак КубГУ и работать в кубанских изданиях, - отмечает мама школьницы. – Держим за нее кулачки и надеемся, что все у нее получится.

КСТАТИ

Ксения Вязникова стала одной из 138 школьников на Кубани, получивших 100 баллов за ЕГЭ по географии, литературе и химии.

Всего ЕГЭ по химии 26 мая сдавали 2,7 тысяч учащихся. Из них 50 участников набрали максимальный балл. Экзамен по литературе сдавали 1,7 тыс. выпускников, 85 из которых стали стобалльниками. В прошлом году максимальную оценку получили 42 учащихся. Географию в формате ЕГЭ написали 645 человек. Из них трое участников получили по 100 баллов. В 2022 году только один выпускник выполнил все экзаменационные задания верно.

Следующие результаты озвучат 16 июня. Это будут экзамены по русскому языку и математике базового уровня.