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8 июня 2023 10:40

Сало для жюри и часы репетиций: многодетная мама раскрыла секрет победы на конкурсе «Миссис Хрустальная корона России»

Многодетная мама из Краснодара победила на конкурсе «Миссис Хрустальная корона России»
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Новая «Миссис Хрустальная корона России»

Новая «Миссис Хрустальная корона России»

Через терни к звездам! В этом залог успеха и секрет привлекательной внешности, по мнению 42-летней участницы конкурса «Миссис Хрустальная корона России» Ольги Великой. Мама троих детей постоянно участвует в различных конкурсах и никогда не уходит без награды. Ольга Великая родом из Архангельска, но, к счастью для Краснодара, она влюбилась в Кубань и переехала жить на юг России. Теперь Ольга представляет Краснодарский край на всех конкурсах.

- Ранее я участвовала в конкурсе миссис Краснодарский край , взяла номинацию "Миссис Совершенно", а по итогам голосования получила номинацию Миссис Краснодарский край. После победы в конкурсе региональный директор “Хрустальной короны России” предложила поучаствовать уже во Всероссийском конкурсе и побороться за главную корону. Я подумала и решила, почему бы и нет. Ведь в случае победы, смогу представлять свою страну уже на международном уровне, - рассказывает kp.ru кубанская красавица Ольга Великая.

Ольга Великая многодетная мама.

Ольга Великая многодетная мама.

Стоит отметить, что точно также подумали и другие 30 участниц из разных уголков России. В Москву приехали красавицы из Сибири, Дальнего Востока, республик Башкортостан, Татарстан и Дагестан.

- Участие в столь масштабном конкурсе, это уже победа над собой. А получение главной короны, как новый этап жизни и уверенности в том, что все возможно, даже для такой простой девчонки из российской глубинки, как я, - делится эмоциями новая «Миссис Хрустальная корона России».

Ольга добавила, что мечты стать принцессой сбываются не благодаря толстому кошельку спонсора, а только из-за собственного стремления, упорства и веры в себя.

- Я испытала просто незабываемые эмоции, не только от победы, а непосредственно от самого процесса и нахождения внутри конкурса. Я стала его частью навсегда, - говорит Ольга Великая.

Подготовка к конкурсу

Для победительницы было труднее всего подобрать команду, которая поможет создать образ, костюмы, украшения, составит речь для выступления.

Ольге помогала команда профессионалов с подбором нарядов.

Ольге помогала команда профессионалов с подбором нарядов.

- Но мне повезло, - признается Ольга. - У меня была самая сильная, самая талантливая и дружная команда лучших Краснодарских дизайнеров. Они создали необыкновенный образы и костюмы для всех этапов конкурса. Режиссер-постановщик буквально расписала по секундам мою речь, походку и жесты, занималась со мной часами, чтобы я правильно ходила, говорила и не стеснялась работать на публику.

В чем секрет победы?

Ольга родилась на севере. Но она уже стала частью краснодарцев. В Москву еще тогда конкурсантка привезла кубанские подарки. Кстати, она все делала своими руками.

- Я вспомнила картинку из детства, когда на юге кругом много подсолнухов, много красок и всей этой цветущей красоты. Так родилась идея написать картину для директора конкурса и его супруги. А вот уже идею с подарками для участниц в виде вязанки лаврового листа, мы придумали всей нашей командой, которая готовила меня к конкурсу. А угощения в виде сала и домашнего вина, это вообще южная классика, мне кажется. Но вот более серьезный подарок для жюри, в виде значка орла, это выбор в пользу завершения моего образа подобранного к национальному костюму. Кстати, все подаренное сало было в моменте съедено членами жюри прямо на финале, - рассказывает Ольга Великая.

Ольга Великая подарила жюри картину

Ольга Великая подарила жюри картину

Возможно, путь к сердце жюри лежал именно через желудок. Ведь кто откажется от кубанских даров.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ