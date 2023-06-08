Сало для жюри и часы репетиций: многодетная мама раскрыла секрет победы на конкурсе «Миссис Хрустальная корона России»

Новая «Миссис Хрустальная корона России»

Через терни к звездам! В этом залог успеха и секрет привлекательной внешности, по мнению 42-летней участницы конкурса «Миссис Хрустальная корона России» Ольги Великой. Мама троих детей постоянно участвует в различных конкурсах и никогда не уходит без награды. Ольга Великая родом из Архангельска, но, к счастью для Краснодара, она влюбилась в Кубань и переехала жить на юг России. Теперь Ольга представляет Краснодарский край на всех конкурсах.

- Ранее я участвовала в конкурсе миссис Краснодарский край , взяла номинацию "Миссис Совершенно", а по итогам голосования получила номинацию Миссис Краснодарский край. После победы в конкурсе региональный директор “Хрустальной короны России” предложила поучаствовать уже во Всероссийском конкурсе и побороться за главную корону. Я подумала и решила, почему бы и нет. Ведь в случае победы, смогу представлять свою страну уже на международном уровне, - рассказывает kp.ru кубанская красавица Ольга Великая.

Ольга Великая многодетная мама.

Стоит отметить, что точно также подумали и другие 30 участниц из разных уголков России. В Москву приехали красавицы из Сибири, Дальнего Востока, республик Башкортостан, Татарстан и Дагестан.

- Участие в столь масштабном конкурсе, это уже победа над собой. А получение главной короны, как новый этап жизни и уверенности в том, что все возможно, даже для такой простой девчонки из российской глубинки, как я, - делится эмоциями новая «Миссис Хрустальная корона России».

Ольга добавила, что мечты стать принцессой сбываются не благодаря толстому кошельку спонсора, а только из-за собственного стремления, упорства и веры в себя.

- Я испытала просто незабываемые эмоции, не только от победы, а непосредственно от самого процесса и нахождения внутри конкурса. Я стала его частью навсегда, - говорит Ольга Великая.

Подготовка к конкурсу

Для победительницы было труднее всего подобрать команду, которая поможет создать образ, костюмы, украшения, составит речь для выступления.

Ольге помогала команда профессионалов с подбором нарядов.

- Но мне повезло, - признается Ольга. - У меня была самая сильная, самая талантливая и дружная команда лучших Краснодарских дизайнеров. Они создали необыкновенный образы и костюмы для всех этапов конкурса. Режиссер-постановщик буквально расписала по секундам мою речь, походку и жесты, занималась со мной часами, чтобы я правильно ходила, говорила и не стеснялась работать на публику.

В чем секрет победы?

Ольга родилась на севере. Но она уже стала частью краснодарцев. В Москву еще тогда конкурсантка привезла кубанские подарки. Кстати, она все делала своими руками.

- Я вспомнила картинку из детства, когда на юге кругом много подсолнухов, много красок и всей этой цветущей красоты. Так родилась идея написать картину для директора конкурса и его супруги. А вот уже идею с подарками для участниц в виде вязанки лаврового листа, мы придумали всей нашей командой, которая готовила меня к конкурсу. А угощения в виде сала и домашнего вина, это вообще южная классика, мне кажется. Но вот более серьезный подарок для жюри, в виде значка орла, это выбор в пользу завершения моего образа подобранного к национальному костюму. Кстати, все подаренное сало было в моменте съедено членами жюри прямо на финале, - рассказывает Ольга Великая.

Ольга Великая подарила жюри картину

Возможно, путь к сердце жюри лежал именно через желудок. Ведь кто откажется от кубанских даров.