Рожала дома и морила голодом. Краснодарку осудят за смерть 4-месячной дочери

Женщина признала вину Фото: кадр из видео

В Краснодаре будут судить 37-летнюю местную жительницу. Женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности 4-месячной дочери. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как выяснилось, женщина родила ребенка в августе 2022 года. При этом роды проходили дома. Забеременев, женщина не становилась на учет в больнице. Кроме того, она не обращалась за помощью к врачам во время и после родов. Из-за этого медики не осматривали ребенка и не проводили необходимые процедуры для младенцев.

Кроме того, что обвиняемая полностью исключила медицинскую помощь, женщина придерживалась и нетрадиционных взглядов на питание. Так, она полностью исключила продукты, которые содержат белок.

– В результате этого необходимые диагностические и профилактические мероприятия не были проведены своевременно и у ребенка развилось заболевание с последующими тяжёлыми осложнениями, – сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

В январе, когда 4-месячной девочке стало плохо, мама все же обратилась к врачам. Ребенка госпитализировали, но спасти не смогли. Девочка умерла через несколько дней после того, как оказалась в больнице.

Подозреваемой по уголовному делу сразу стала мама ребенка. Женщина полностью признала вину. В настоящее время расследование уголовное дела завершено.

– Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокуратурой округа обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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