«Дерево» из осколков снарядов. Первый мемориал в честь погибших бойцов СВО открыли в Краснодаре

Монумент, по словам волонтеров, олицетворяет победу добра над злом. Фото: t.me/katusha_krd

«Дерево-памятник» в честь погибших участников СВО появилось в Краснодаре. Создали его волонтеры движения «Катюша за Победу». Его неравнодушные участники помогают военным с сентября 2022 года.

- Решили, что будем собирать помощь для наших ребят. Уже через неделю после создания наше движение насчитывало 700 человек. Работали по заявкам от самих военных. Например, они говорят «нам нужны рации», мы тут же мобилизуемся и бросаем все силы для того, чтобы оперативно их приобрести, - рассказывает сооснователь общественного движения «Катюша за победу» Ирина Шишова. – Доставляем на передовую не только снаряжение, но и провизию. Мы прекрасно понимаем, что они скучают по домашним обедам.

Один из добровольцев, который возил на линию соприкосновения гуманитарный груз, привез домой небольшой осколок снаряда. Волонтеры, увидев его, загорелись идеей создать мемориал в память о тех, кто погиб защищая нашу страну.

Монумент освятил митрополит Григорий.

- В городе у нас есть баннеры с лицами героев, граффити, но монумента не было. Потому мы решили на пожертвования всех неравнодушных изготовить памятник, - говорит Ирина Шишова.

Мемориал создал местный кузнец Андрей Скрипкин. Памятник похож на настоящее дерево. Основа состоит из настоящих осколков снарядов, собранных «за ленточкой». А вверх устремляются железные ветви с листьями. Монумент, по словам волонтеров, олицетворяет победу добра над злом, силу жизни и память о тех, кто погиб, защищая Родину и своих товарищей.

- Очень приятно, что есть неравнодушные люди, которые уделяют внимание нашим бойцам. Вы даете нам мотивацию, вы одушевляете нас для того, чтобы идти дальше, не останавливаться и добиваться всех поставленных задач и целей. Низкий поклон всем неравнодушным людям, - сказал российский военнослужащий, побывавший на открытии мемориала.

Мемориал стоит на территории храма Преподобного Илии Муромского. Фото: t.me/katusha_krd

Сейчас «дерево» из осколков переместили на территорию Храма Преподобного Илии Муромского на улице Круговой. Художник Александр Тардов специально изготовил для него подиум из гранита. А на днях мемориал освятил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.

- Важно увековечить имена тех солдат, которые отдали самое дорогое, что есть у человека, – свои жизни, - сказал митрополит Григорий.