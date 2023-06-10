Отпуск в горах с пользой для тела

Rosa Springs постоянно внедряет новые услуги для своих гостей, сохраняя качество обслуживания. Фото: rosasprings.ru

Во время отпуска каждый из нас стремится не только отдохнуть, но и поправить здоровье. Совместить приятное с полезным можно в четырехзвездочном отеле-санатории Rosa Springs. Он имеет собственный термальный комплекс, фитнес-зону и полноценную клинику с диагностическим, физиотерапевтическим и бальнеологическим отделениями. Аналогов такому отелю в горах Сочи нет. Отметим, что Центр превентивной медицины оснащен по последнему слову техники.

Новейшая косметологическая техника и аппарат функциональной диагностики предлагают эксклюзивные для региона процедуры и спа-ритуалы, многочисленные оздоровительные программы. Дополнительно у гостей Rosa Springs есть возможность круглосуточно пользоваться бюветом с природными минеральными водами Сочи.

Аналогов такому отелю в горах Сочи нет. Фото: rosasprings.ru

При этом отель постоянно внедряет новые услуги, сохраняя качество обслуживания. Так, в 2023 году гостей ждут программы, в первую очередь объединяющие биохакинг и медицину. Преимущество такого оздоровления заключается в том, что сама программа длится от 3 до 7 дней. Сами программы разноплановые, но направлены на баланс ментального и физического здоровья: «Антистресс — вегетативный баланс», «Баланс тела — Легкость в движениях», «Здоровые митохондрии — Энергетический баланс», «Детокс и биохакинг» и другие. Эти модули легко сочетаются с другими программами оздоровления.

- Короткие санаторно-курортные программы дают гостю представление о масштабах нашей клиники, знакомят с методиками лечения и оздоровления, - говорит генеральный менеджер отеля Rosa Springs Елена Мосийчук. - Кроме того, они демонстрируют профессиональную экспертизу медицинского персонала клиники превентивной медицины.

Отель имеет собственный термальный комплекс, фитнес-зону и полноценную клинику с диагностическим, физиотерапевтическим и бальнеологическим отделениями. Фото: rosasprings.ru

В 2023 году важно уделять внимание различным формам диагностики, особенно функциональной. Именно поэтому необходимо внедрять в санаторно-курортные программы методики, используемые в превентивной медицине. А еще растет запрос на лечение психосоматических расстройств. В ближайшее время отель собирается расширить спектр диагностических услуг. Для этого обновили техническую базу - закупили оборудование функциональной диагностики Veda Pulse, Medical Soft Pro и внедрили методики водородной терапии.

КСТАТИ Для повышения лояльности гостей внедряют новые фишки

В центре превентивной медицины теперь работает Life balance-терапевт, а еще появились авторские спа-программы и программы, направленные на баланс ментального и физического здоровья. Кроме того, обновления коснулись и меню. В отеле переосмыслили тенденцию здорового питания. Упор делают на локальную кухню с использованием местных продуктов, трав и специй.

Также для гостей внедрили систему «грейдов» на шведском столе и улучшили вечерний сервис, добавив местные чаи, Relax-станции и услугу «Зеленое сердце». Кроме того, для отдыхающих создали программу мероприятий, направленную на поддержание гармонии тела и сознания. В нее включили лекции и мастер-классы от врачей Центра превентивной медицины Rosa Springs - выступают нутрициолог, психолог, врач-гастроэнтеролог.

- Мы считаем, что у санаторно-курортной отрасли есть бесспорное конкурентное преимущество перед гостиничным бизнесом с точки зрения продвижения, которое может быть направлено сразу на два сегмента: медицину, реабилитацию и оздоровление и непосредственно — гостиничные услуги, - добавляет Елена Мосийчук.

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