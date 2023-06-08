В Тамани реконструировали детскую площадку

Открытие площадки стало настоящим праздником для детей и их родителей Фото: пресс-служба ОТЭКО

Сказочный «замок» с горками, качели и карусели, рукоходы и тренажеры таманские ребята получили ко Дню защиты детей. Работы по реконструкции игровой площадки провела компания «ОТЭКО», многие сотрудники которой живут в станице. Оператор морских терминалов в порту Тамань также благоустроил территорию: площадку выложили мягким прорезиненным покрытием и огородили декоративным заборчиком, был уложен новый асфальт на проезжей части прилегающих улиц.

Фото: пресс-служба ОТЭКО

- Для нас важно, чтобы дети сотрудников компании, которые живут в Тамани и Волне, проводили время отдыха с пользой и в здоровой атмосфере, - отмечает директор по корпоративной социальной ответственности ОТЭКО Александр Бурмака.

Открытие площадки стало настоящим праздником для детей и их родителей. ОТЭКО и администрация Таманского поселения пригласили преподавателей мастер-классов по рисованию, художников аквагрима и аниматоров. Приятным сюрпризом для гостей стало вкусное угощение – мороженое и сладкая вата.

Помимо новой площадки, в День защиты детей мальчишки и девчонки играли на спортплощадке Волны и в детском городке на ул. Октябрьской Тамани. Всего в этот день яркие эмоции от праздничных мероприятий получили свыше 500 детей и взрослых.

Фото: пресс-служба ОТЭКО

Всего на территории Таманского поселения 24 детские площадки. Администрация последовательно их обновляет: покрытие меняют на резиновое, устанавливают скамейки и урны, обновляют «лазалки». В этом году работы по реконструкции ведутся на шести площадках.

- Поэтапно, в течение двух-трех лет мы планируем обустроить на территории поселения новые современные детские площадки. Работа уже идет - демонтируем старые «городки», закупили новое оборудование, готовим основание площадок под укладку резинового покрытия и установку качелей, лавочек, - рассказал глава Таманского сельского поселения Максим Хорошилов.