Синоптик Роман Вильфанд пообещал туристам необычное лето в Краснодарском крае

Установившаяся солнечная погода начнет активно прогревать морскую воду. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в пресс-центре ТАСС рассказал, чего ждать отдыхающим от погоды летом. Надежды на отпуск туристы строят большие. Потому постоянно проверяют прогноз.

- Конец весны и начало лета сопровождались интенсивными осадками, что необычно для юга страны. Причиной этого стало вторжение холодных масс, которые столкнулись с теплом, которое генетически формируется в этом регионе, - говорит Роман Вильфанд. - С конца недели над Краснодарским краем установится антициклональный режим. Жара сразу не придет, но температура будет около или на 1 градус выше нормы. Но интенсивны осадки будут прекращаться.

Пока лишь единицы решаются зайти в море. Вода бодрящая - около 18 градусов. Но, по словам Романа Вильфанда, установившаяся солнечная погода начнет активно прогревать морскую воду. А значит купальный сезон на курортах начнется в те же даты, что и в прошлые годы.

- К 20-му числу температура воды будет близка к 20 градусам. Такие отметки считаются комфортными, - уточняет синоптик.

Неблагоприятных и опасных явлений, по расчетам специалистов, станет меньше.

- В предшествующие годы, 2021-й и 2022-й, были интенсивные осадки. Они приводили к негативным последствиям летом, малые селевые потоки сходили, были и жертвы человеческие, - продолжает научный руководитель Гидрометцентра России. - В этом году таких явлений ожидается меньше - в этом году более комфортный сезон прогнозируется.