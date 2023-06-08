Работа с соцсетях даст множество возможностей для развития. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Краснодарском крае обучат желающих вести соцсети государственных учреждений. В скором времени свои аккаунты будут вести все госорганы, но людей для этого не хватает. Поэтому те, кто мечтает связать свою профессию с интернетом и информацией, могут записаться на бесплатные курсы.

- Команда Ростовского филиала РАНХиГС и ЦУР Краснодарского края разработала и запускает пилотную программу повышения квалификации «Администратор госпаблика» для жителей ЮФО. Участие в программе бесплатное, но существует ряд ограничений - в первую очередь, обучение нацелено на безработных, заинтересованных в освоении востребованной профессии, - сообщили в пресс-службе администрации региона.

ЧТО ДАСТ КУРС

Конечно, овладеть актуальными навыками: - оформление и ведение официальных сообществ - органическое продвижение и гострафик - аналитика информационного поля - основы онлайн-социологии - работа с обратной связью от населения - работа с фейками и информационными вбросами.

ЧТО ПОЛУЧАТ УЧАСТНИКИ

- более 140 академических часов обучения в онлайн-формате - 25 практических занятий для закрепления полученного материала - удостоверение государственного образца о повышении квалификации по итогам курса - трудоустройство любой орган публичной власти или работа в СММ агентстве.

КАК ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ

- оставьте заявку на портале «Работа в России» - получите инструкцию на электронную почту и следуйте простым шагам - посетите в удобное для вас время ЦЗН, предоставьте документы для подтверждения своей категории, а также загрузите документ в личный кабинет слушателя - после подтверждения категории куратор зачислит в президентскую академию и расскажет все подробности обучения.

КОГДА НАЧНЕТСЯ

Обучение стартует 12 июня и будет проходить до 25 июля. Желающим можно записаться прямо сейчас.

Все подробности на сайте dpo-uriu.online.