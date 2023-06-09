На чем сэкономить жителям и гостям Краснодарского края этим летом

Фото предоставлено пресс-службой платежной системы «Мир»

Может быть, вы не замечали, но летом деньги уходят гораздо быстрее, чем зимой. Прогулки, встречи с друзьями, развлечения, отпуск. А значит, в жаркое время года нужно особенно тщательно планировать свой семейный бюджет. Вот несколько подсказок, сколько и на чем можно сэкономить за лето. Берите на заметку!

ПОЕЗДКИ ПО ГОРОДУ

Если речь идет о небольших расстояниях, то летом есть смысл несколько остановок пройти пешком. Это поможет сэкономить и полезно для здоровья. Но даже если городским транспортом приходится пользоваться регулярно, снизить расходы на дорогу тоже возможно. Например, расплачиваясь за проезд картой «Мир», загруженной в смартфон, на каждой поездке можно сэкономить 8 рублей. Ездить по сниженной стоимости можно все лето и первый месяц осени - до 30 сентября 2023 года в трамваях, троллейбусах, маршрутных такси и автобусах Краснодарского края, оборудованных терминалами для приема бесконтактных банковских карт. Чтобы получать скидку, национальную карту предварительно нужно загрузить в смартфон на базе Android в один из мобильных платежных сервисов – Mir Pay или Samsung Pay. При этом смартфон должен поддерживать функцию бесконтактной оплаты (NFC). Скидка применяется автоматически при оплате.

- Не имеет значения, в каком банке или регионе выпущена ваша национальная карта. Загрузить в мобильный платежных сервис можно карты практических всех банков, включая крупнейшие. Это значит, что экономить на проезде могут и жители Краснодарского края, и те туристы, которые приедут на Кубань в период курортного сезона. Скидка распространяется на поездки в общественном транспорте всех муниципалитетов края, включая побережье, - сообщила Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир».

ЕДА

Летом, особенно в жаркую погоду, лучше есть больше овощей и фруктов. Если у вас имеется свой дачный участок, то экономить будет проще. Тем же, кто живет в городской квартире, совет: покупайте овощи, фрукты и зелень не в супермаркетах, а на рынке. А зеленый лук и укроп вполне можно вырастить на своем балконе. Гостям Краснодарского края будет полезно знать, что одна из особенностей региона - множество столовых, которые есть на центральных улицах и в туристических местах. Цены там на порядок ниже, чем в ресторанах и кафе, а в большинстве случаев и качество не уступает. Чтобы выбрать столовую, присмотритесь к тем, где больше всего людей. Там точно будут свежие продукты и вкусные блюда.

КОММУНАЛКА

Многие горожане летом уезжают жить на дачи, кто-то отправляется в длительные отпуска. Покидая городскую квартиру больше чем на 5 дней, можно пересчитать расходы ЖКХ. Это касается коммунальных услуг, которые жилец оплачивает по нормативу (кроме отопления и общедомовых нужд). Для этого надо перед отъездом обратиться в абонентский отдел по работе с физическими лицами вашей управляющей компании, написать заявление, в котором будет указан срок отсутствия. В качестве доказательства нужны документы - билеты, справка из садоводства, отметки о временной регистрации.

БЕСПЛАТНЫЙ ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Посещение бесплатных (или почти бесплатных) мероприятий может сэкономить очень много денег летом. В Краснодаре есть много красивых парков и мест отдыха под открытым небом, вход в которые бесплатный. Работают музеи и галереи, посетить которые также можно без билета. Если составить календарь выходных лета заранее, то можно интересно провести время и избежать расходов. Не забывайте узнавать, какие события в городе будут проходить в парках, какие концерты и фестивали будут устраиваться на открытом воздухе, и примите это к сведению.