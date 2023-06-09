Бастрыкин изучит ЧП со скальпелем, забытом в теле пациентки врачами в Сочи

Проверкой заинтересовались в СК России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе доследственной проверки по факту забытого врачом скальпеля в теле пациентки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Информация о ЧП появилась накануне. «Комсомолка» сообщала, что после операции врачи забыли скальпель в кишечнике пациентки. Операцию провели зимой, но скальпель нашли только через несколько месяцев на рентгеновских снимках. При этом, как считает женщина с онкологией, медперсонал несвоевременно диагностировал у нее заболевание.

Нашли скальпель в животе на очередном курсе химиотерапии. Женщина поехала в Екатеринбург, и рентген ей сделали местные медики. Они-то и оповестили пациентку об инородном теле в кишечнике. Пострадавшую пришлось оперировать снова, чтобы извлечь скальпель. Теперь онкобольная хочет добиться справедливости и наказать виновных. Жалобу она написала следователям и ждет окончания разбирательств.

В настоящее время СУ СК РФ по Краснодарскому краю проводит проверку. Изучение документов и ситуации продолжается. Не исключено, что врачи попадут под следствие из-за халатности.