Ударил так, что вылетели слуховые аппараты. В Краснодаре полиция ищет мужчину, напавшего на 9-летнего мальчика на детской площадке

Полиция начала проверку

Мужчина напал на мальчика на детской площадке в Краснодаре во дворе многоэтажек по улице Пономаренко. Момент удара, от которого 9-летний ребенок упал навзничь и потерял слуховые аппараты, зафиксировали на видео жители одной из квартир.

На кадрах хоть и издалека, но отчетливо видно, как взрослый внезапно срывается со своего места на площадке и бежит в сторону ребенка. Мальчик падает на асфальт.

Позже выяснилось, что ребенок получил травму уха и потерял слуховые аппараты. Полиция нашла очевидцев происшествия, а отец мальчика написал заявление в полицию.

- В полицию Краснодара обратился отец 9-летнего мальчика с сообщением о том, что неизвестный нанес его ребенку, находившемуся на детской площадке, удар в область головы. После инцидента ребенка на скорой помощи доставили в больницу для обследования. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка. Устанавливается личность и мотивы действий гражданина, - рассказал начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Проверка правоохранителей продолжается. По ее итогам действиям мужчины будет дана правоввая оценка.