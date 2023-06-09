Обрушится очередная порция ливней с градом. На Кубань надвигаются грозовые тучи, ожидается подъем воды в реках

Жителей региона предупредили, что от града могут пострадать растения

Казалось, что непогода отпустила Краснодарский край. Ливни с дождевыми потопами испытывали несколько районов Кубани больше недели. После двухдневного перерыва стихия снова надвигается на регион: штормовое предупреждение объявили с 9 по 12 июня.

- С 9 по 12 июня местами в крае ожидается сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 23 м/с. На реках в Мостовском, Лабинском, Курганинском, Усть-Лабинском, Отрадненском, Апшеронском районах и реках Черноморского побережья в Геленджике и Туапсинском районе ожидаются подъемы уровня воды местами с превышением неблагоприятных отметок, - сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Сотрудники МЧС Кубани призвали жителей и гостей региона следить за погодой, соблюдать правила безопасности. По данным синоптиков погода будет меняться уже в вечерние часы 9 июня.

- Все дело в том, что на смену антициклону с характерной ему сухой и солнечной погодой перемещаются фронтальные разделы циклона. Они принесут на Кубань очередную порцию дождей, сильные дожди, грозы, град и порывы ветра, - добавили в региональном гидрометцентре.

По данным многолетних наблюдений, минимальная температура в этот день в Краснодаре была зарегистрирована в 1958 году и составляла +4,2 градуса. Максимальная температура воздуха наблюдалась в 1948 году и составляла +34,3.