«Нас встречают со слезами и объятьями». Волонтеры с Кубани добрались до самых труднодоступных районов СВО

Медики принимают гуманитарку. Фото: Жанна

Волонтеры из Северского и Приморско-Ахтарского районов сообща помогают бойцам на передовой. Каждый месяц они собирают гуманитарку и везут в самое труднодоступные и опасные районы. Там слышны взрывы и звуки от прилетов, но это не останавливает добровольцев. Главное – обеспечить всем необходимым солдат и офицеров.

- На этот раз мы поехали по запросу военного госпиталя, он находится рядом с «ленточкой», поэтому туда редко кто приезжает, опасно. Но именно сюда везут бойцов прямо с передовой и остро нуждаются в поддержке, - рассказала «КП»-Кубань» волонтер и предприниматель из Северского района Жанна Семикина.

После того, как от врачей пришла просьба закупить медикаменты, начался сбор. Присылали помощь даже из Москвы и Санкт-Петербурга. Конечно, к нему присоединились неравнодушные жители Кубани. Например, группа «Вместе - мы сила» из станицы Северской закупила медикаменты и постельное белье в госпиталь.

- У местных шок, когда нас видят. Говорят, как вы рискнули, какие вы молодцы, мы так долго вас ждали, - признается Жанна. – Некоторые плачут, обнимают нас.

Врачи в Донецкой области работают в тяжелых условиях. В больнице рухнула стена, выбиты окна.

- Они – герои. И конечно, им нужна поддержка, чтобы они чувствовали, что не один, а за ними люди, которые придут на помощь, - отметила волонтер.

Ранее волонтеры помогали Никольскому монастырю. Туда были переданы продукты питания, вода, мука, крупы, тушенка, лампадное масло из Горячего Ключа, серебряные крестики. Эту работа будет продолжена.