В Средиземном море против камки работает флотилия. Ученый рассказал, как с цветением водорослей борются не в Анапе

В Анапе из камки даже лепят человечков. Фото: Юрий Озаровский

У берегов Анапы Черное море снова превратилось с зеленую кашицу. Каждый год это природное обстоятельство отпугивает отдыхающих и огорчает работников индустрии туризма. Ведь даже ухоженные пляжи пятизвездочных отелей не могут победить водоросли.

Мэрия Анапы уже привлекала науку, чтобы избавиться от напасти, которую в народе все называют камкой. Но пока тоже безуспешно.

- Это же не только бич Черного моря и наших курортов. От цветения сине-зеленых водорослей страдают и жители Средиземноморья, к примеру, - рассказал в эфире радио "Комсомольская правда" в Краснодаре руководитель комиссии проблем Черного и Азовского морей Краснодарского регионального отделения Русского географического общества, доктор биологических наук, профессор Борис Елецкий. - На испанских курортах работают корабли со специальными устройствами вроде грабель. Они собирают эти водоросли и тут же перерабатывают их в кирпичики. А эти кирпичи потом отправляют фермерам в качестве удобрения.

Ученый подтвердил, что водорослям комфортно в Анапе, потому что в воду по-прежнему попадают органические вещества.

- Очистные недостаточно качественно очищают воду от разного рода остатков жизнедеятельности человека, и это прекрасная среда для развития такой фауны, - добавил Борис Елецкий.

Впрочем, по словам профессора, когда вода станет теплее, а на ее поверхности жарче, водорослей станет меньше. Но тех, у кого отпуск в Анапе заканчивается сейчас это, конечно, не успокаивает.