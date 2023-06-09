Свыше одного миллиона жителей Кубани заняты в малом и среднем бизнесе

Участники дискуссионного клуба обсудили актуальные вопросы предпринимательства

Ежегодно 26 мая свой профессиональный праздник отмечают российские предприниматели. Количество субъектов малого и среднего бизнеса в Краснодарском крае неуклонно растет. Так, за первый квартал 2023 года их количество увеличилось на 7,2 тысячи и составляет почти 290 тысяч человек. В этой сфере трудятся 1,15 миллиона жителей – 40% от всех занятых в экономике. Наибольшее количество работает в сфере оптовой и розничной торговли, ремонте автотранспорта, строительстве, обрабатывающих производствах, общепите, сельском и лесном хозяйствах.

Как отмечает пресс-служба краевой администрации, по самозанятым Кубань занимает первое место среди регионов ЮФО и четвертое место в России. Количество самозанятых с 2022 года выросло почти в два раза – до 355,4 тысяч человек.

Ко Дню российского предпринимательства «Комсомольская правда»-Кубань провела дискуссионный клуб, участники которого обсудили актуальные вопросы малого и среднего бизнеса.

Участие в дискуссии приняли:

- Председатель комитета по финансовому рынку Краснодарского регионального отделения РСПП (Ассоциации «Объединение работодателей Краснодарского края») Игорь Славинский;

- Предприниматель, председатель комитета по франчайзингу и масштабированию бизнеса ОПОРЫ РОССИИ Виктория Кудрина;

- Заместитель регионального директора Дополнительного офиса «Краснодарский» ПАО «Промсвязьбанк» Данил Горбунов;

- Директор по развитию бизнеса в Краснодарском крае ПАО КБ «Центр-инвест» Сергей Липинский;

- Директор по маркетингу и продажам ГК «ИНСИТИ» Светлана Кургина;

- Владелец бутик-отеля Shepsi River Village Георгий Кронеберг.

Кредит как эффективный инструмент бизнеса

За четверть века бизнес региона прошел большую трансформацию. Как отмечает председатель комитета по финансовому рынку Краснодарского регионального отделения РСПП Игорь Славинский, в начале 2000-ых все деньги, которые собирались банками в крае, практически на 70-80% выводились из региона, потому что их некуда было вкладывать. К 2003-2005 годам это соотношение стало приблизительно равным, а уже через пару лет средства, наоборот, стали дополнительно привлекаться в регион и работать в экономике. Сегодня кредитование предпринимательства динамично растет, появились те инструменты, которые позволяют бизнесу развиваться, прежде всего – финансовые инструменты.

Председатель комитета по финансовому рынку Краснодарского регионального отделения РСПП Игорь Славинский

- У нас в регионе работало всегда очень большое количество региональных банков, их было больше 20. Сейчас их осталось около пяти, зато присутствует большое количество федеральных кредитных организаций. Статистика такая: головных офисов – пять, филиалов – 16, представительств банков – четыре, дополнительных офисов – 1042 , - отмечает Игорь Славинский. - Сегодня довольно активно развиваются технологии. У каждого предпринимателя есть онлайн-банк, и не один. И это позволяет в онлайн-режиме увидеть свою возможность по кредитованию на данный момент.

Кредитный портфель показывает очень хорошую годовую динамику по МСБ. На 1 апреля этого года в крае доля в общем кредитном портфеле – почти 32%, динамика - 38,6%. Для сравнения, в пандемийный 2020 год этот показатель был на уровне 10%, потом 20%, а уже с прошлого года пошел существенный рост.

Игорь Славинский также рассказал о тенденциях на рынке кредитования МСБ региона:

- У нас в регионе, наверное, с года 10-го средний кредит, который получает предприятие МСБ, всегда был выше, чем в других регионах. Вторая тенденция - это отраслевая специфика, отраслевая структура кредитов. Она начала меняться в сторону производства и переработки более активно, чем в прошлые годы. По линии министерства сельского хозяйства сегодня фермер может привлечь кредитные ресурсы в сезон, долго не возясь с документами, по ставке ниже 5% годовых. Это целевые деньги, и они могут быть потрачены конкретно на приобретение ГСМ, удобрений, может быть, семян. Но это очень серьезное подспорье. Такие же программы, очень похожие, есть по линии министерства экономического развития России. И самое хорошее то, что они доступны банкам и прямо в банке предпринимателям: ты обращаешься, и тебе сразу говорят, какие есть льготные программы и как ими воспользоваться.

Как отмечает Игорь Славинский, объем кредитов, выданных за первый квартал 2023 года, в Краснодарском крае составляет почти 155 млрд. Бизнес стал более функциональным, умеющим брать кредиты, показывает более взвешенный и грамотный подход.

Помимо кредитования, представителям МСБ доступны предложения гарантийных фондов и лизинговые программы. Если говорить в целом об инструментах поддержки предпринимательства, то их доступность с точки зрения наличия, стала гораздо выше.

От теории – к практике

О том, как кредитование малого и среднего бизнеса, работает на практике, на своем опыте участникам дискуссионного клуба рассказала предприниматель, председатель комитета по франчайзингу и масштабированию бизнеса ОПОРЫ РОССИИ Виктория Кудрина:

Председатель комитета по франчайзингу и масштабированию бизнеса ОПОРЫ РОССИИ Виктория Кудрина

- Свой первый бизнес я открыла непосредственно на кредитные средства, это более 5 лет назад. Мы открыли свое первое заведение, тогда это был павильон быстрого питания. Сейчас, спустя 5 лет, у меня сеть, мой зарегистрированный товарный знак, мое имя, и у меня более 20 заведений быстрого питания по всей России. Здесь как раз-таки вопрос про правильное расходование кредитных денежных средств. Можно было взять кредит и потратить, поехать путешествовать куда-то, а можно было эти деньги взять и инвестировать. Секрет богатства и успеха в том, что деньги должны работать. Но очень бы хотелось, чтобы условия для предпринимателей и вообще в принципе по кредитам были для людей, а не для банков, чтобы они были лояльные.

Также в рамках дискуссионного клуба была поднята тема бизнес-наставничества. Стоит ли идти собственным опытным путем, учась на личных ошибках, или же обратиться к помощи консультанта и как в этом случае выбрать бизнес-наставника, которому можно доверять? Виктория Кудрина советует обращать внимание на успешность самого консультанта, на его личность, созвучность ваших ценностей. Рекомендует изучить кейсы и опыт, а также реальные отзывы людей об этом человеке.

Кредитование все больше идет в онлайн

С трансформацией малого и среднего предпринимательства, меняются и банки. Финансовые организации отслеживают текущие потребности бизнеса и формируют новые эффективные инструменты по его развитию. Одно из таких решений – развитие онлайн-сервисов, которые экономят время и МСБ, и банка.

О том, как в этом направлении работает ПСБ, участникам дискуссионного клуба рассказал заместитель регионального директора дополнительного офиса «Краснодарский» ПСБ Данил Горбунов.

Заместитель регионального директора Дополнительного офиса «Краснодарский» ПАО «Промсвязьбанк» Данил Горбунов

- У нас есть все программы поддержки предпринимательства – от промышленной ипотеки до программы Минэкономразвития. Последняя – одна из наиболее востребованных у предпринимателей, – отмечает Данил Горбунов.

Он уточнил, что отличительная особенность ПСБ – курс на цифровизацию, развитие дистанционных и онлайн-сервисов.

- На сегодняшний день есть несколько программ с большими кредитными лимитами, возможностью оформлять заем для бизнеса без предоставления кипы документов, получать кредитные средства онлайн. Например, одна из наших кредитных линий для компаний малого и среднего бизнеса работает в формате предодобренного решения. Для его получения не требуется залог, а оформить заем можно онлайн. - поясняет Данил Горбунов.

При таком виде кредитования банку не нужно запрашивать у своих партнеров документы. Необходимая информация подтягивается из открытых источников, а система автоматически рассчитывает размер кредита, который то или иное предприятие может получить.

Креативные инструменты финансирования МСБ

О том, почему сейчас подходящее время открывать и масштабировать бизнес, развивать собственное производство, на заседании дискуссионного клуба рассказал директор по развитию бизнеса в Краснодарском крае ПАО КБ «Центр-инвест» Сергей Липинский.

Банк «Центр-инвест» - крупнейший региональный банк Юга России. В прошлом году он отметил свой 30-летний юбилей и в очередной раз доказывает, что даже в самое непростое для экономики страны время региональный банк — это не про адрес регистрации и размер бизнеса. В первую очередь это знание особенностей региональных рисков, понимание специфики бизнеса, локализация лучших мировых практик, ответственность перед каждым клиентом, оперативность принятия решений и реализация стратегии развития экосистемы банка и инфраструктуры в регионах присутствия.

Директор по развитию бизнеса в Краснодарском крае ПАО КБ «Центр-инвест» Сергей Липинский

- День российского предпринимательства для нас всегда близок, понятен и приятен, с одной стороны, а с другой стороны мы живем и работаем в благодатном крае. Край занимает лидирующие позиции по количеству зарегистрированных предпринимателей и действующих, поэтому для нас дух предпринимательства Юга России – это благодатная среда, где развивать инициативы полезно, приятно и нам почетно, - отмечает директор по развитию бизнеса в Краснодарском крае ПАО КБ «Центр-инвест» Сергей Липинский.

Также Сергей Липинский рассказал об опыте Банка по работе с МСБ:

- могу отметить, что в Краснодарском крае большое внимания уделяется развитию, популяризации, вовлечению и поддержке предпринимательства. На региональном уровне создаются благоприятные условия для создания креативных индустрий, развития туризма, АПК, а также особое внимание уделяется созданию новых промышленных предприятий;

- недавно мы говорили о необходимости стимулировать импортозамещение, а сейчас, как мы видим, предприниматели сами стремятся заместить уходящие с рынка иностранные компании, найти новые ниши. Благодаря санкциям Россия в короткий срок приобрела компетенции во многих сферах, в которых совсем недавно была среди отстающих. Сегодня мы гораздо в меньшей степени зависим от западных технологий благодаря собственным разработкам, которые позволяют нашим производителям составлять серьезную конкуренцию западным компаниям;

- доступные кредиты помогут поддержать спрос на продукцию отечественных производителей. Для того, чтобы предоставить нашим клиентам оптимальные финансовые продукты и процентные ставки, банк активно участвует во всех программах, связанных с субсидированием ставок, льготным кредитованием отдельных секторов экономики, направленным на улучшение качества жизни и развития нашего региона. Наши программы кредитования не ограничиваются мерами государственной поддержки. Банк «Центр-инвест» кредитует проекты трансформаций бизнеса, направленные на повышение эффективности предприятий с учетом целей устойчивого развития и ESG принципов, развивает продукты для МСБ, характеризующиеся социальной значимостью:

- Энергоэффективность – кредитование проектов, направленных на развитие деятельности с учетом экологической ответственности бизнеса в части использования дешевой, чистой энергии, развивающих политику ответственного потребления производственных ресурсов. Кредитование энергоэффективных проектов началось в «Центр-инвесте» еще в 2005 году. За это время банк профинансировал более 20 000 проектов. Экологический эффект этой работы равен ежегодному сокращению выбросов CO2 в атмосферу на 255 тыс. тонн, что эквивалентно посадке более 10 млн. деревьев;

- Коммунальная инфраструктура – кредитование проектов, направленных на ремонт многоквартирных домов. Уникальная программа, развивающая инфраструктуру городской среды и населенных пунктов, поддерживающая благополучие и здоровье населения;

- Социальные проекты – кредитование молодежного, женского, социального предпринимательства, акселератор. Внедряют политику основания культуры наставничества, долгосрочного партнерства в интересах устойчивого развития, учитывают гендерное равенство, с использованием госпрограмм оказывают поддержку предпринимательских инициатив и занятости населения;

- Трансформация бизнеса – в разгар пандемии в мае 2020 стартовала новая кредитная программа «Трансформация бизнеса», которая к настоящему моменту позволила более 1650 клиентам модернизировать и диджитализировать свои бизнес-процессы, создать удаленные сервисы, онлайн-приложения и выйти на новые рынки.

- Сейчас самое лучшее время открыть бизнес, заняв чьи-то ниши, масштабировать бизнес, развивать собственное производство, смотреть с уверенностью в будущее. Для этого сейчас в стране и в регионе делается все. А что касается надежных партнеров в финансовой сфере, то банк «Центр-инвест» за 30 лет работы на Юге России зарекомендовал себя надежным партнером и наставником, - резюмируя, сказал Сергей Липинский.

Комплексное развитие новых районов для успешного бизнеса

Помимо стартового капитала и финансовых инструментов на успешность бизнеса влияет его местонахождение. Краснодар – динамично развивающийся город, на территории которого возводятся все новые и новые микрорайоны. О том, как застройщики формируют эффективную среду для предпринимателей, участникам дискуссионного клуба рассказала директор по маркетингу и продажам ГК «ИНСИТИ» Светлана Кургина:

Директор по маркетингу и продажам ГК «ИНСИТИ» Светлана Кургина

- При строительстве жилых комплексов мы всегда предусматривали в них наличие коммерческих помещений. Это уже стандартная комплексная застройка, потому что нужно дать возможность жителям новых микрорайонов купить самое необходимое в шаговой доступности от их нового жилья. Первые этажи жилых домов при проектировании традиционно используются именно для этих целей. И первоначально мы занимались исключительно продажей коммерческих помещений, но сейчас пришли к тому, что лучше предлагать торговые площади в аренду. Поскольку у нас группа компаний, у нас есть дополнительные направления бизнеса, которые связаны с недвижимостью. Мы начали строить такие объекты, как торговые центры, которые становились точкой притяжения для жителей всего микрорайона, создавая необходимую инфраструктуру в районе комплексной застройки. Это уже отдельно стоящая коммерция и нами была создана управляющая компания, которая полностью руководит всеми процессами.

Светлана Кургина отмечает: «В процессе работы мы регулярно получаем обратную связь от арендаторов и готовим коммерческие помещения под их запросы, как технические, так и эстетические. Переделка «с колес» затратна для нас и для арендатора, поэтому мы вовлекаем предпринимателей в этот процесс еще на стадии проектирования, сразу думаем, как это будет выглядеть. В итоге сдаем помещения уже под конкретный, целевой бизнес, распределяем заранее, где и что будет расположено для удобства жильцов и бизнеса. При таком подходе не страдает внешний вид и концепция всей территории».

- Это то, что сейчас является новым направлением для нас, именно в комплексном развитии территории. Поэтому хочется, открывая новые районы, получать сразу максимально продуманную коммерческую инфраструктуру, это важно для людей, для наших жителей - отмечает Светлана Кургина.

От предпринимателей при освоении новых микрорайонов также требуются определенные усилия. Бизнес не всегда выдерживает низкий трафик на этапе заселения микрорайона, когда новоселы еще делают ремонты.

- Коммерции нужно продержаться определенный период, чтобы выйти на аудиторию, которая будет там жить на постоянной основе, пользоваться их услугами, - резюмирует Светлана Кургина.

Секреты успешного и концептуального туристического бизнеса

О своем опыте развития туристического бизнеса, о факторах, влияющих на его успешность, присутствующим рассказал генеральный директор бутик-отеля Shepsi River Village Георгий Кронеберг.

Отелей на Черноморском побережье Краснодарского края много, почти все уже забронированы чуть ли не до сентября. Но в большинстве из них под гостей не подстраиваются – туристы просто соглашаются с правилами гостиницы и наслаждаются отдыхом. Да и что греха таить – даже работающим по системе все включено, все же еще далеко до турецких, где каждый постоялец – дорогой гость. Но так быть не должно, уверен Георгий Кронеберг. И создал совершенно не в раскрученном туристическом месте - а в крошечном поселке Шепси, что в Туапсинском районе, - уникальный проект - Shepsi River Village.

Генеральный директор бутик-отеля Shepsi River Village Георгий Кронеберг

- Моя главная цель - создать современный рынок гостеприимства на Черноморском побережье, - рассказывает об амбициозных планах молодой бизнесмен Георгий Кронеберг. – Знаете, сейчас идеальное время для формирования совершенно новой культуры сервиса на побережье. Мы докажем, что за яркими воспоминаниями и качественным отдыхом людям не обязательно ехать в Турцию.

А сейчас, когда многие аэропорты страны закрыты и россияне выбирают курорты Краснодарского края, в отпуск вовсе не обязательно ехать в раскрученный Сочи или выхоленный Геленджик. Красиво и хорошо отдохнуть можно и в Шепси. Здесь международная команда под руководством Георгия Кронеберга строит турбизнес с учетом пожеланий гостей.

В Туапсинский район его команда переехала в январе 2022 года и активно начала развивать внутренний туризм. В небольшом поселке на берегу Черного моря построили Shepsi River Village на частные инвестиции. Причем это не просто отель, это своя культура, свой шик. В то же время без пафоса, но с изысканной простотой. Она выражается в мелочах и, самое главное здесь – персонал! Сотрудники Shepsi River Village не просто ходят на работу, они проживают день вместе с гостями, на время отдыха становятся практически их друзьями.

- Я сам хожу в форме, и могу вместе с ребятами навести порядки на территории, помочь нашим гостям с размещением, - рассказывает Георгий Кронеберг. – Система работы Shepsi River Village - относиться к гостям так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе. И мы четко следуем этому правилу.

И первые гости отеля уже оставляют восторженные отзывы. Именно команду, ее вовлеченность в процесс и похвалили за первоклассную работу.

- Я уверен, что в каком бы месте не находился отель, главное в нем – сотрудники, - объясняет Георгий Кронеберг. – Поэтому в этом скромном уголке в скромном поселке Шепси, где, собственно, нет толком и никакой инфраструктуры, мы и развиваем бизнес. И планируем стать лучшими на побережье.

Команда Shepsi River Village уверена - за счет уникальной концепции и высокого сервиса гостей будет достаточно. Причем не только летом, а круглый год.

- Знаете, не сезон продается. Люди хотят отдыхать не только летом, но и осенью, зимой, весной. И мы готовы предложить качественный и незабываемый отдых нашим гостям круглый год, - делится генеральный директор Shepsi River Village Георгий Кронеберг. – Мы под каждого нашего гостя подбираем уникальное предложение, каждый отдыхающий для нас одинаково важен.

На какие кредиты с господдержкой может рассчитывать МСБ

Этот вопрос актуален для предпринимателей самых разнообразных сфер. О программах с господдержкой «КП» рассказал руководитель Абсолют Банка в Краснодаре Денис Демьяненко.

Руководитель Абсолют Банка в Краснодаре Денис Демьяненко

- Абсолют Банк участвует в государственной программе стимулирования кредитования субъектов МСП. Она была разработана для поддержки российского предпринимательства корпорацией МСП совместно с Банком России. Важно, что по этой программе получить финансирование могут и самозанятые, а не только представители малого и среднего бизнеса. Размер кредита может варьироваться от 3 млн рублей до 1 млрд рублей. Ставка по нему рассчитывается по специальной формуле – ключевая ставка Банка России плюс не более чем 3 процентных пункта. То есть на сегодняшний день она не может быть выше 10,5% годовых. Можно привлекать кредиты как на пополнение оборотных средств, так и на инвестиционные вложения. В первую очередь средства по госпрограмме будут выделяться компаниям, которые занимаются импортозамещением и развитием несырьевого экспорта, производством пищевых продуктов, переработкой сельхозпродукции.

Как отмечает Денис Демьяненко, традиционно основная доля клиентов банка в Краснодарском крае – это средний и крупный бизнес. При этом компания открыта к работе и с малым бизнесом, которому предлагает гибкие индивидуальные решения.

- Количество клиентов среди МСП у нас стабильно растет. Отмечу, что по факту сделки с МСП, как правило, проходят быстрее. Это возможно не только за счет наших цифровых сервисов и упрощенных процедур рассмотрения, но и за счет того, что обычно средних и малых предприятий меньшее количество участников сделок, - рассказывает представитель Абсолют Банка. – Что касается отраслей, то в первом квартале 2023 года мы особенно активно участвовали в проектах кубанских компаний, связанных с госзаказом. Одновременно более чем на 60% у нас вырос спрос на такие продукты, как банковские гарантии и контрактное финансирование.

Многим предпринимателям будет интересна альтернатива кредитам для бизнеса. В первую очередь это банковские гарантии. О них также рассказал Денис Демьяненко:

- В Краснодарском крае стабильно высокий спрос на гарантии именно по госконтрактам. Доля гарантий от Абсолют Банка по госконтрактам в рамках ФЗ-44 и ФЗ-233 – более 60% от общего числа. На втором месте по популярности – гарантии по коммерческим контрактам. Мы прогнозируем, что доля гарантий по госконтрактам будет увеличиваться – до 70% и выше. Кроме того, Абсолют Банк первым в России запустил банковские гарантии в юанях, тенге и армянских драмах. Они оформляются так же быстро и просто, как рублевые. Наши клиенты на Кубани уже активно пользуются этими продуктами.

Как отмечает Денис Демьяненко, также во многих случаях имеет экономический смысл замена банковских кредитов на факторинговое финансирование. Факторинг обладает рядом ключевых преимуществ перед кредитами. Во-первых, его гораздо проще оформить – не нужен залог. Во-вторых, факторинг никак не влияет на кредитную нагрузку компании-исполнителя, а также на ее кредитную историю. В-третьих, при рассмотрении заявки на факторинг упор в анализе делается на финансовое состояние заказчика, а не поставщика.