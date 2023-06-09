Полицейские прекратили поиски 12-летнего школьника и 17-летней выпускницы на Кубани

Школьников нашли Фото из архива КП

В Кавказском районе Кубани полицейские завершили поиски таинственно пропавших школьников. Об этом сообщили в пресс-службе краевого МВД. Подростки исчезли и перестали выходить на связь почти в одно и то же время.

Все произошло в Кропоткине. Сначала в полицию обратилась мама 12-летнего мальчика. Женщина рассказала о том, что сын ушел из дома, но так и не вернулся. Семья попыталась найти ребенка, но после безуспешных поисков обратилась за помощью к правоохранителям.

Спустя время в полицию обратились родители 17-летней десятиклассницы. Родственники забили тревогу после того, как их дочь не вернулась домой и перестала выходить на связь.

Приняв обращения жителей, сотрудники полиции начали поиски школьников.

– На поиски несовершеннолетних был ориентирован весь личный состав местного отдела полиции и волонтеры, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Участники поисков проверяли дворы многоэтажек и частные дома, изучили парки, скверы, и территории, которые прилегают к местным водоемам. Кроме того, полицейские изучили записи видеокамер. Это помогло установить, куда ушли подростки в день исчезновения. В результате пропавших школьников удалось отыскать.

Как оказалось, 12-летний мальчик, не предупредив родных, остался с ночевкой у сверстника. Тем временем пропавшая десятиклассница была в гостях у друга.

Подростков уже вернули домой.

– В отношении подростков никаких противоправных действий не совершалось, – уточнили в пресс-службе краевого МВД.

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