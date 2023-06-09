Жительница Кубани передала военному медику ДНР шаль, подаренную погибшим в Великую Отечественную войну отцом

Марина Репещук и старшина медицинской службы Светлана Чинякова в кубанском платке.

Вера Прокофьевна из Кореновска вместе с внуком Даниэлем душой переживают за российских бойцов, которые сейчас несут службу на СВО. Пенсионерка плохо видит, здоровье ее подводит, но каждый раз она думает, чем бы помочь военнослужащим.

Женщина уже собирала несколько мешков постельного белья, рулон марли, несколько рулонов ткани, одеяла, подушки, одежду и даже домашнее вино. Ее внук Даниэль тоже не остался в стороне. На деньги из собственной копилки он купил и передал целый рюкзак сладостей на передовую – для того, чтобы подсластить жизнь ребят. Этот жест так тронул сердце старшины медицинской службы Светланы Чиняковой, что она отправила юному помощнику свой военный берет.

Семья решила подготовить медику ответный подарок. Вера Прокофьевна узнала, что у Светланы есть казачьи корни и решила отправить ей платки, которые были частью наряда казачек. Одна шаль – с особенной историей. Ярко-оранжевую накидку пожилой женщине подарил отец перед тем, как уйти на Великую Отечественную войну. Папа погиб, а платок пенсионерка хранила всю жизнь как память о защитнике.

- Пусть он принесет удачу, будет талисманом от всех бед, - сказала женщина, когда отдавала семейную реликвию волонтерам.

Когда краснодарские добровольцы отправились в зону СВО с очередной гуманитарной миссией, они передали слова Веры Прокофьевны и ее подарки медику. Светлана обещала носить казачьи платки – с ними тепло и нестрашно.