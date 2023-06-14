Депутаты ЗСК обсудили подготовку специалистов для индустриального парка

Юрий Бурлачко подчеркнул, что подготовка специалистов рабочих профессий поможет обеспечить экономическую безопасность страны Фото: Законодательное собрание Краснодарского края

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел в Армавире выездное заседание, на котором обсудили подготовку кадров на базе образовательных учреждений для создаваемого в городе промышленного парка.

ПОДДЕРЖКА ПРОМПРЕДПРИЯТИЙ

Первым пунктом рабочего визита Юрия Бурлачко в Армавир стало посещение завода стальных конструкций «Кубань», который в прошлом году открылся на базе Армавирского машиностроительного завода.

На предприятии по инвестиционному соглашению выпускаются железнодорожные вагоны, двухосные тележки, платформы, а также различные металлические конструкции.

Благодаря этому на предприятии создадут более 300 новых рабочих мест. Общий объем инвестиций - 210 млн рублей.

Юрий Бурлачко также посетил Армавирский индустриально-строительный техникум. В нем учатся 962 студента по шести специальностям, пяти профессиям и двум программам профподготовки.

РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ

Затем Юрий Бурлачко провел совещание, главной темой которого стала подготовка специалистов для первого в России государственного промышленного парка, который строится в Армавире.

- Спрос на выпускников техникумов и колледжей постоянно растет. Президентом страны дано поручение - в ближайшие пять лет подготовить один миллион специалистов рабочих профессий в средних профессиональных образовательных организациях. Страна нуждается в специалистах среднего звена для обеспечения ее экономической безопасности и конкурентоспособности, - подчеркнул Юрий Бурлачко.

Мэр Армавира Андрей Харченко в своем выступлении перед депутатами ЗСК отметил, что создание индустриального парка станет мощным толчком для развития города и его социальной инфраструктуры, а также окажет положительное влияние на социально-экономический потенциал муниципалитета.

В частности, ожидается, что налоговые поступления в бюджеты всех уровней вырастут на 3,5 млрд рублей. Появление промпарка также окажет важный социальный эффект - появление новых рабочих мест. После выхода на проектную мощность около двух тысяч жителей города и края смогут найти работу на предприятии. Андрей Харченко добавил, что также ожидается рост предпринимателей малых и средних форм собственности на 2,4%.

Как уточнил мэр Армавира, для подготовки кадров необходимо использовать потенциал 16 высших и средних учебных учреждений, работающих в городе. Они ежегодно выпускают порядка 11 тысяч специалистов рабочих профессий.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

Участники совещания также коснулись вопроса кадрового обеспечения и других отраслей экономики региона, в числе которых курортная, винодельческая, строительная и другие.

Одна из основных мер, которые должны удовлетворить нехватку специалистов, озвученных на совещании, - переформатирование образовательного процесса в техникумах и колледжах Армавира для нужд создаваемого индустриального парка, а также модернизация технической базы образовательных учреждений.

В завершении совещания приняли резолюцию, куда вошли поручения профильным комитетам ЗСК и рекомендации органам исполнительной власти, местного самоуправления и учебным учреждениям по подготовке специалистов на предприятия, которые будут созданы в промпраке.

Также Юрий Бурлачко поручил всем заинтересованным структурам совместно разработать механизм подачи заявок на обучение специалистов, в которых нуждаются предприятия. Причем не только Армавира, но и всего региона.

НАГЛЯДНО

2 тысячи рабочих мест будет создано на создаваемом индустриальном парке в Армавире.

На 3,5 млрд рублей вырастут налоговые поступления в бюджеты всех уровней после открытия промпарка.