Обняла бойца на передовой. Туапсинка Наталья Терзиян преодолела почти 1000 километров, чтобы увидеть сына на СВО

Наталья из Туапсе встретилась с сыном на передовой. Фото: Туапсинские вести

Наталья Терзиян из Туапсе проводила сына на специальную военную операцию в ноябре прошлого года. С тех пор она не видела своего Игорька. Конечно, были звонки, короткие сообщения, но увидеть его и обнять – это дело другое. Решение поехать в зону СВО к родному человеку зрело долго. И вот она уже в пути. Вместе с волонтерами из местной группы помощи бойцам «Своих не бросаем. Туапсе» женщина закупила продукты, напекла домашнюю сдобу и на свой машине поехала на долгожданную встречу.

- Набрала 15 килограммов мяса, картошки – там это деликатес, в общем все, что могла. Когда собиралась, была одна мысль: вот все из дома бы вынесла, до нитки, лишь бы сыну и другим мальчикам помочь быстрее победить, и чтобы они вернулись домой, - говорит Наталья.

Путь был нелегкий, а чем ближе к месту назначения, тем более убитыми были дороги – ямы, асфальта почти нет. Но эти трудности меркли перед одним желанием – увидеть сына.

- Там везде опасно, нас предупредили, чтобы подолгу на одном месте кучей машин не стояли — прилететь может. Но я об этом вообще не думала, всматривалась — идет мой Игорь или нет? – вспоминает женщина.

И вот сын в ее объятиях, живой и невредимый. Короткая встреча, разговор – и надо обратно в путь. Но Наталья женским взглядом оценила обстановку. Теперь она точно знает, что будет собирать в следующий раз для бойцов.

- Никакой полевой кухни, как в советском кино, там нет. Мужики сами готовят из того, что осталось, делятся друг с другом, чем могут. Понятно, самой частой пищей становится тушенка с кашей. Размещаются на позициях чаще в строениях, уже подвергавшихся обстрелам. Спальники, оделяла, подушки тоже нужны, - перечисляет мама бойца.

По ее словам, бойцы часто получают в подарок вязаных Чебурашек, которые стали негласными талисманами для участников СВО. Игорь рассказал, что эти игрушки очень дороги для солдат. Наталья обещала, что научиться из мастерить и в следующий раз привезет зверушку для сына и его товарищей, пишут "Туапсинские вести".