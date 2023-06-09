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Происшествия9 июня 2023 17:25

За нападение на ребенка - 5 лет тюрьмы. Следком возбудил уголовное дело в отношения мужчины, избившего девятилетнего мальчика

Следком Кубани возбудил уголовное дело на жителя Краснодара за нападение на ребенка с нарушением слуха
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Мужчину допрашивают

Мужчину допрашивают

Это произошло 7 июня на детской площадке на улице Пономаренко. Девятилетний ребенок играл и толкнул другого мальчика во время игры. 40-летнему мужчине не понравилось, что его сына обидели и тогда он решил отомстить. Взрослый сорвался со своего места и побежал в сторону девятилетнего мальчика. Ребенок упал на асфальт от сильного удара. Момент нападения попал на видео, кадры разлетелись в Интернете, а делом заинтересовались следователи.

Как оказалось, мальчик плохо слышит. От сильного удара ребенок получил травму уха и потерял слуховые аппараты. Отец пострадавшего сразу же написал заявление и мужчину начали искать.

- В результате 9-летнему мальчику были причинены повреждения, он был доставлен в больницу. По инициативе краевого следственного управления материалы проверки сегодня были переданы из полиции в территориальный следственный отдел СКР, следователем которого было возбуждено уголовное дело, - подтвердили информацию в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Теперь защитник своего сына будет отвечать по статье “Хулиганство”. В худшем случае мужчине может грозить до пяти лет тюрьмы, а в лучше - штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей. Но наказание озвучат уже в суде после проведения следствия. Сейчас мужчину допрашивают.

- В рамках расследования уголовного дела следователем устанавливаются мотивы преступления, а также все обстоятельства произошедшего. Ход и результаты расследования уголовного дела руководителем краевого следственного управления Александром Масловым поставлены на контроль, - заключили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ЧППроисшествия: ЧП