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Общество9 июня 2023 19:40

Нашли сверток в лесу: двух 16-летних подростков из Майкопа будут судить за хранение наркотиков

Подростков из Майкопа будут судить за незаконное хранение наркотиков
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Парням может грозить до 10 лет тюрьмы

Парням может грозить до 10 лет тюрьмы

Фото: Архив "КП"

Следователи Майкопа завершили расследование уголовного дела в отношение 16-летних парней. Они обвиняются по статье “Незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта в крупном размере”.

Подростки живут в Майкопе. В январе 2023 года они решили прогуляться и в итоге дошли до леса. Там они нашли сверток с наркотиками. 16-летние парни решили не докладывать об этом правоохранителям, а забрать себе.

- Подростки приняли решение хранить наркотики для последующего совместного употребления, - подтвердили информацию в СУ СК РФ по Республике Адыгея.

Однако хранили они недолго. В феврале 2023 года подростки были задержаны правоохранителями и пойманы с поличным.

- У них были с собой наркотические средства общей массой более 18 граммов. Правоохранители изъяли у несовершеннолетних свертки, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Адыгея.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, следователями собрана достаточная доказательственная база по уголовному делу. Все документы передали прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд.

Поскольку подросткам уже исполнилось 16 лет (за незаконное хранение наркотиков уголовная ответственность начинает действовать именно с этого возраста), то простым предупреждение они не смогут отделаться. К слову, парням может грозить до 10 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Кавказском районе Краснодарского края задержали сбытчика наркотиков. У мужчины обнаружили 22 закладки с общим объемом 23 грамма. За это ему грозит до 20 лет колонии.

АдыгеяПроисшествия: КРИМИНАЛ