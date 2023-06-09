Нашли сверток в лесу: двух 16-летних подростков из Майкопа будут судить за хранение наркотиков

Парням может грозить до 10 лет тюрьмы Фото: Архив "КП"

Следователи Майкопа завершили расследование уголовного дела в отношение 16-летних парней. Они обвиняются по статье “Незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта в крупном размере”.

Подростки живут в Майкопе. В январе 2023 года они решили прогуляться и в итоге дошли до леса. Там они нашли сверток с наркотиками. 16-летние парни решили не докладывать об этом правоохранителям, а забрать себе.

- Подростки приняли решение хранить наркотики для последующего совместного употребления, - подтвердили информацию в СУ СК РФ по Республике Адыгея.

Однако хранили они недолго. В феврале 2023 года подростки были задержаны правоохранителями и пойманы с поличным.

- У них были с собой наркотические средства общей массой более 18 граммов. Правоохранители изъяли у несовершеннолетних свертки, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Адыгея.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, следователями собрана достаточная доказательственная база по уголовному делу. Все документы передали прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд.

Поскольку подросткам уже исполнилось 16 лет (за незаконное хранение наркотиков уголовная ответственность начинает действовать именно с этого возраста), то простым предупреждение они не смогут отделаться. К слову, парням может грозить до 10 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Кавказском районе Краснодарского края задержали сбытчика наркотиков. У мужчины обнаружили 22 закладки с общим объемом 23 грамма. За это ему грозит до 20 лет колонии.