С задержанным мужчиной общаются правоохранители. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ночью 10 июня в отеле села Сукко в Анапе произошла стрельба. Звуки выстрелов сотрудники гостиницы услышали около 01:00, после чего вызвали полицию. Оказалось, что между двумя постояльцами произошла ссора. Словесно решить конфликт они не смогли, потому один из них пустил в ход оружие.

- Из отеля «Мореми»поступило сообщение о стрельбе из пистолета. На место незамедлительно прибыли полицейские, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Между постояльцами отеля - 38-летним жителем Ростова-На-Дону и 27-летним краснодарцем произошел конфликт.

Стрельба в Анапе 10 июня: причины конфликта, фото, видео с места ЧП

Что стало причиной разборок, пока не ясно, это выясняют сотрудники МВД. Однако известно, что житель Ростова достал свой травматический пистолет и выстрелил в руку отдыхающего из Краснодара. Мужчине оторвало фалангу мизинца, раздроблен кончик безымянного пальца.

- Медики оказали пострадавшему разовую помощь и назначили амбулаторное лечение, - говорят в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Оружие у стрелявшего находилось на законных основаниях. Сейчас он задержан, пистолет изъят.

С задержанным сейчас общаются правоохранители.

На месте происшествия сейчас работают сотрудники полиции. Предварительно, действия отпускника из Ростова могут квалифицировать по ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

- Уголовное дело в настоящий момент не возбуждено, - добавляют в краевом главке.