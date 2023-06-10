«Совал пистолет мне под ребро, но я выкрутился»: Пострадавший во время стрельбы в отеле Анапы рассказал, что произошло

Парень до сих пор не понимает, почему постоялец начал стрелять.

Пострадавший во время стрельбы в отеле Анапы вместе с возлюбленной до сих пор не может прийти в себя. Супруги Иосиф и Яна Ж. поселились в гостинице вместе с друзьями. Этой ночью они вышли из своего номера, пошли искать подругу. В какой-то момент заметили странного мужчину, который держал в руках пистолет.

- Я шел из третьего корпуса, шел мужчина со «стволом». Я спросил у него, все ли нормально? На что он ответил «да». Когда же я задал вопрос «кого-то» ищешь, он сказал «похоже, тебя!» - рассказывает на камеру, которую держит его возлюбленная после случившегося. - После этого он поворачивается ко мне, пытается совать мне под ребро пистолет, я начинаю его (оружие - прим.ред.) выкручивать. Он выстреливает и отрывает мне пальцы.

Как уточняют в ГУ МВД по Краснодарскому краю, выстрелом Иосифу оторвало фалангу мизинца и раздробило кончик безымянного пальца. Его доставили в больницу, где оказали помощь.

Правда, что стало причиной такой агрессии со стороны другого постояльца из Ростова, пока не ясно. Сейчас с мужчиной, который стрелял из травмата, беседуют правоохранители. Также выясняется, был ли пьян постоялец, устроивший стрельбу.

Известно, что в этом отеле 37-летний ростовчанин отдыхал вместе с женой, на пистолет у него было разрешение. Однако после случившегося оружие забрали правоохранители.

Сейчас проводится проверка. Мужчину могут привлечь по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, из хулиганских побуждений".

- Уголовное дело в настоящий момент не возбуждено, - добавляют «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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