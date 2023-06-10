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Карта Кубани10 июня 2023 12:45

«Совал пистолет мне под ребро, но я выкрутился»: Пострадавший во время стрельбы в отеле Анапы рассказал, что произошло

Отдыхавший в отеле Анапы турист из Ростова отстрелил два пальца другому постояльцу
Евгения СОРОКА
Парень до сих пор не понимает, почему постоялец начал стрелять.

Парень до сих пор не понимает, почему постоялец начал стрелять.

Пострадавший во время стрельбы в отеле Анапы вместе с возлюбленной до сих пор не может прийти в себя. Супруги Иосиф и Яна Ж. поселились в гостинице вместе с друзьями. Этой ночью они вышли из своего номера, пошли искать подругу. В какой-то момент заметили странного мужчину, который держал в руках пистолет.

- Я шел из третьего корпуса, шел мужчина со «стволом». Я спросил у него, все ли нормально? На что он ответил «да». Когда же я задал вопрос «кого-то» ищешь, он сказал «похоже, тебя!» - рассказывает на камеру, которую держит его возлюбленная после случившегося. - После этого он поворачивается ко мне, пытается совать мне под ребро пистолет, я начинаю его (оружие - прим.ред.) выкручивать. Он выстреливает и отрывает мне пальцы.

Как уточняют в ГУ МВД по Краснодарскому краю, выстрелом Иосифу оторвало фалангу мизинца и раздробило кончик безымянного пальца. Его доставили в больницу, где оказали помощь.

Правда, что стало причиной такой агрессии со стороны другого постояльца из Ростова, пока не ясно. Сейчас с мужчиной, который стрелял из травмата, беседуют правоохранители. Также выясняется, был ли пьян постоялец, устроивший стрельбу.

Известно, что в этом отеле 37-летний ростовчанин отдыхал вместе с женой, на пистолет у него было разрешение. Однако после случившегося оружие забрали правоохранители.

Сейчас проводится проверка. Мужчину могут привлечь по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, из хулиганских побуждений".

- Уголовное дело в настоящий момент не возбуждено, - добавляют «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Стрельба в Анапе 10 июня: пострадавшему постояльцу отеля оторвало часть пальца

В Анапе при стрельбе в отеле пострадал постоялец, нападавший задержан (подробнее)

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