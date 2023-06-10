В Тбилисском районе Кубани участник СВО позвал замуж возлюбленную спустя 23 года совместной жизни

Валерий и Мария теперь официально муж и жена. Фото: t.me/Ilin_Evgeny

Наверное, каждый человек в глубине души мечтает о чистой и светлой любви, о которой обычно пишут в книгах. Именно такая сказка и произошла с парой из Тбилисского района Кубани. Мария и Валерий знакомы друг с другом без малого четверть века. Случайная встреча привела к умопомрачительному роману. Пара начала жить вместе, но печать в паспорте ставить не торопились. Домашних хлопот было много - Марии и Валерию было не до свадьбы. Но их взгляд на жизнь поменялся, когда мужчина стал участником спецоперации.

Мария уверенно поставила подпись в документе - теперь жена. Фото: t.me/Ilin_Evgeny

Вот уже не один месяц Валерий находится за ленточкой, защищает рубежи России. На передовой повидал много, потому, когда ему дали отпуск, решил сделать предложение любимой. Для женщины Валерий — без преувеличения надежный защитник и достойный пример для всех остальных. Потому, когда он протянул колечко, Мария, не задумываясь, ответила "да".

На торжество приехали самые близкие молодоженов. Фото: t.me/Ilin_Evgeny

О молодоженах рассказал в своем Телеграм-канале глава Тбилисского района Евгений Ильин. Он поспешил поздравить пару с созданием новой семьи. И, конечно, поздравил их.

- Эта неделя богата на хорошие новости. Поздравляю с рождением еще одной семьи, - поздравил молодоженов Евгений Ильин. - Валерий является участником СВО и в свой отпуск решил пожениться на своей возлюбленной Марии, с которой вместе он уже более 23 лет. Любите и будьте счастливы вместе. Совет да любовь!

Медовый месяц пара пока отложила. Валерию предстоит вернуться на передовую, где он продолжит службу. Но супруги уверены, что разлука будет недолгой, и совсем скоро они смогут вместе отдохнуть.