Град, дождь и сильный ветер: на Кубань обрушилась непогода

Краснодарский край накрыл дождь Фото: Михаил ФРОЛОВ

Метеорологи заранее предупредили об ухудшении погодных условий. Было даже объявлено штормовое предупреждение. Жители и туристы надеялись, что фронтальные разделы циклона пройдут мимо. В это же время в Краснодаре заранее подготовили 37 единиц спецтехники для ликвидации подтоплений.

- Сегодня синоптики прогнозируют дождь. Для ликвидации возможных подтоплений при необходимости будут одномоментно задействованы 24 единицы водооткачивающей техники и 13 мотопомп Службы спасения, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

В отдельных районах Кубани обещали комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом. Ну и куда же без сильного ветра - 20-23 метров в секунду.

Но непогода не заставила себя ждать. Сначала в Краснодаре небо заволокло свинцовыми тучами, прозвучал гром и полилось как из ведра. Ливень начался примерно в 16:40 часов. В краевой столице он продлился минут 40-50.

А вот в Апшеронске до сих пор заливает. Люди бегают в смятении, укрываясь куртками, в поисках свободного козырька. А самые продуманные уже открыли зонтики и перепрыгивают через небольшие лужи. Все бы ничего, да только еще начался град. Он размером с жемчужинки, сильно урона городу не наносит. Хозяйки в частных домах уже выбежали на улицы и начали накрывать урожай, чтобы град не побил капусту, да огурцы с помидорами.

- Обращаем особое внимание жителей Мостовского, Лабинского, Курганинского, Усть-Лабинского, Отрадненского, Апшеронского районов, а также Туапсинского района и Геленджика на ожидаемые подъемы уровней воды в реках местами с превышением неблагоприятных отметок, - отметили в гидрометцентре.

Штормовое предупреждение будет действовать до 12 июня.