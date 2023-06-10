«Сначала была драка, а потом он схватился за пистолет»: пострадавшие во время конфликта со стрельбой в отеле Анапы восстановили хронологию событий

Стрелявшего мужчину после стрельбы увезли в больницу - врачам он заявил, что у него заболело сердце.

В обстоятельствах стрельбы в отеле Анапы сейчас разбираются сотрудники полиции. Они организовали проверку после того, как постоялец из Краснодара Иосиф Ж. получил ранение. Парень лишился части пальцев, когда в него стреляли. Но, как выяснилось, участников конфликта было больше. KP.RU связалась с пострадавшими, чтобы восстановить хронологию событий той ночи.

Все произошло на территории отеля, в который ранее заселилась пара из Ростова, а также несколько семей, приехавших на отдых из Краснодара.

- Вот этот стрелявший мужчина жил в гостинице со своей дамой. Как-то раз я проходила мимо них, она пыталась меня задеть, бросив неприятную фразу в мою сторону. Через время подобная выходка повторилась. Я не обращала внимание, - рассказывает KP.RU Кристина. - Потом так получилось, что мы с друзьями начали общаться с другими постояльцами, в общей компании оказалась и эта женщина. При всех она начала придираться ко мне, мол, "ты что ли тут самая крутая?" Откровенно провоцировала, я не сдержалась, стала отвечать ей. Слово за слово, мы сцепились с ней. Вероятно, задели посуду, я слышала, как что-то разбилось.

В какой-то момент стычка прекратилась. Кристина почувствовала боль в глазу. Девушка подумала, что мог попасть осколок, потому поспешила на ресепшн за помощью.

В этот самый момент спутник второй участницы драки - Сергей У. - бросился в свой номер. Как оказалось, он взял из чемодана травматический пистолет и спустился обратно. Мужчина стал разыскивать обидчиков своей дамы.

- Он, скорее всего, шел убивать Кристину. Но на дороге ему встретилась я. Он приставлял ко мне пистолет, кричал "Это ты! Это ты!" А я не понимала, что он хочет. В это время из номера вышел мой муж Иосиф, который спросил его "Кого-то ищешь?" На что тот ответил «похоже, тебя!», пошел на него с этим пистолетом, муж чудом увернулся, когда он приставлял травмат к телу, - говорит «КП» - Кубань» Яна Ж. - Но все же он отстрелил мужу пальцы, часть мизинца и безымянного пальцев ампутировали. Это такой ужас! Причем стрелявший еще пытался нас оговорить, якобы это мой супруг стрелял в него. Заявлял, что он судья, все записи будут стерты и мы ничего не докажем. Насколько нам известно, видео правоохранителям все-таки удалось отсмотреть.

Сейчас компания друзей хочет придать огласке этот случай. Они переживают, что стрелявший мужчина может избежать наказания, воспользовавшись своими "связями". Правда, его статус не подтвердился.

- 37-летний участник стрельбы из Ростова не является судьей, - заверил источник в правоохранительных органах.

Как стало известно KP.RU, Сергей У., действительно, часто бывает в суде. Он работает юристом. На оружие, которое он привез с собой на отдых у моря, мужчина имел разрешение. Сотрудники самого отеля о том, что постоялец имеет травмат, предположительно, не знали.

- Оружие изъято, в действиях стрелявшего усматривается состав преступления предусмотренного ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, из хулиганских побуждений), - сообщают в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Но уголовное дело в настоящий момент не возбуждено.

Связаться с другой стороной конфликта пока не удалось. По некоторым данным, Сергей находится сейчас в больнице, после стрельбы он вызвал скорую и заявил, что ему плохо с сердцем.

- После драки у меня гематома, но это меня беспокоит меньше всего. Я очень переживаю за своего друга, который принял удар на себя, он защитил свою жену и меня, за что не устану благодарить. Но пострадал серьезно сам. Потому я надеюсь, что этот мужчина понесет наказание, - добавляет Кристина.

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