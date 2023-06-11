Подтопило дворы. В оперштабе Краснодарского края рассказали о последствиях непогоды в регионе

Воду в подтопленных дворах откачали Фото: t.me/sergeyi_les

Непогода продолжает испытывать на прочность Краснодарский край. Сильные дожди обрушились на регион и 10 июня. Обильные осадки зафиксировали сразу в нескольких муниципалитетах региона. В краевом оперативном штабе рассказали о ситуации в муниципалитетах на утро 11 июня.

Так, в Крымском районе из-за ливней подтопило 67 дворов. Крове того, вода зашла в 10 домов и четыре квартиры. К 21:00 в муниципалитете ввели режим ЧС, действующий на подтопленных территориях. Специалисты ночью откачивали воду, а оценочные комиссии по заявкам осматривали пострадавшие дворы и дома и устанавливали причиненный ущерб.

– Эвакуация и расселение не требуются. Сейчас воду с подтопленных территорий откачали, – уточнили в региональном оперштабе.

В Крымском районе оценочные комиссии устанавливают ущерб от подтоплений Фото: t.me/sergeyi_les

В Темрюкском районе из-за сильных дождей 10 июня подтопило пять придомовых территорий. Вода, в частности, поднялась во дворах в Темрюке и станице Голубицкой. В настоящее время ее полностью откачали.

В Анапе накануне обильные дожди прошли в хуторах Большой Разнокол и Малый Разнокол. В поселениях подтопило пять придомовых территорий. Кроме того, в одни дом вода зашла до 10-15 см. Отмечается, что эвакуировать жителей и расселять не пришлось. В настоящее время специалисты полностью откачали воду.

Напомним, штормовое предупреждение в Краснодарском крае действует до 12 июня. В регионе прогнозируют сильные дожди с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 м/с. Жителей Мостовского, Лабинского, Курганинского, Усть-Лабинского, Отрадненского, Апшеронского, Туапсинского районов и Геленджика и предупреждают об угрозе подъема уровня воды в реках.

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