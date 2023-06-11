На Яблоновском мосту в Краснодаре перед открытием провели испытания на прочность

Перед открытием по мосту прогнали колонну грузовиков. Фото: t.me/karpenkoNovoross

Стройка длиной в четыре года подходит к концу. Открытие Яблоновского моста ждали жители по обеим берегам Кубани. И вот 15 июня переправа соединит Адыгею и Кубань. За четыре дня до старта мосту устроили тест-драйв. На прочность пролеты и опоры испытывали тяжелой техникой. По мосту прогнали колонну из 12 доверху нагруженных самосвалов.

- Сегодня приступили к проведению испытаний мостового перехода для подтверждения расчетных характеристик. В качестве испытательной нагрузки использовали 12 груженных самосвалов. Полная масса одной машины составила 27 тонн, - сообщил руководитель подрядной организации и президент «Союза дорожников Кубани» Алексей Карпенко.

Мост сможет выдержать до 120 тонн. Все благодаря специальному уложенному покрытию, которое уменьшает вес всей конструкции. В общей сложности нагрузку для испытаний увеличили более чем в два раза.

На мосту установлены две 15-метровые арки российского производства, которые помогают удерживать пролеты моста. А еще вес всей конструкции уменьшает специальное уложенное покрытие.

Грузовые машины располагались и двигались по различным схемам. В это время специалисты производили замеры напряжения и прогибов в пролетных строениях. Для объективности данных испытания продлятся два дня. После этого результаты будут обработаны и подготовлен отчет.

Строительство длилось четыре года. Фото: t.me/karpenkoNovoross

Протяженность нового мостового перехода будет больше 1 км. А длина самого моста составит около 500 метров. Он будет четырехполосным, с тротуаром и велосипедной дорожкой, окрашенной в бордовый цвет.

Пока временно будут работать две полосы дублера Яблоновского моста. Полностью объект будет сдан до конца 2023 года.

Яблоновский мост был построен в 1954 году. К концу 20 века он уже не справляется с потоком транспорта, въезжающим в краевую столицу. В 2019-м после инженерного обследования мост признали аварийным и закрыли для общественного транспорта и грузовиков.