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Происшествия11 июня 2023 8:44

Следком Кубани возбудил уголовное дело после гибели семьи при пожаре в Ейске

Предварительно, причиной ЧП могло стать короткое замыкание
Светлана ОВДЕЙ
Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

Следком Кубани возбудил уголовное дело после гибели семьи при пожаре в Ейске. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Трагедия произошла утром 11 июня в одном из частных домов по улице Мира. Известно, что здесь временно проживала семья из Владимирской области. Родители вместе с детьми 8 июня приехали в Краснодарский край на отдых и арендовали дом у местного жителя.

Однако спустя несколько дней в помещении произошел пожар. Очевидцы происшествия вызвали на место экстренные службы. Прибывшие спасатели начали тушить возгорание. Во время ликвидации они обнаружили в комнатах тела 37-летнего мужчины, его 43-летней жены и 12-летнего сына.

Спастись удалось 10-летней и 2-летней дочерям. Выбраться из горящего дома девочкам помог мужчина, живущий по соседству. Старшая дочь смогла выйти из дома. Младшую успели вынести из помещения. В настоящее время жизни девочек ничего не угрожает, они находятся под наблюдением в медучреждении.

Тем временем по факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Предварительно, причиной возгорания в частном доме могло стать короткое замыкание.

– В настоящее время на месте продолжают работать следователи и следователи-криминалисты СКР по краю. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебные медицинские экспертизы, – сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР. – С целью установления точной причины и очага возгорания также назначено проведение пожарно-технической экспертизы. В ходе следствия будут установлены также причины и условия, способствовавшие произошедшему.

Проверку по факту возгорания и гибели семьи проводит и прокуратура.

– В ходе проверки будет дана оценка соблюдения требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, – сообщили в пресс-службе краевого надзорного органа.

ЧППроисшествия: ЧП