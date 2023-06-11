Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

Следком Кубани возбудил уголовное дело после гибели семьи при пожаре в Ейске. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Трагедия произошла утром 11 июня в одном из частных домов по улице Мира. Известно, что здесь временно проживала семья из Владимирской области. Родители вместе с детьми 8 июня приехали в Краснодарский край на отдых и арендовали дом у местного жителя.

Однако спустя несколько дней в помещении произошел пожар. Очевидцы происшествия вызвали на место экстренные службы. Прибывшие спасатели начали тушить возгорание. Во время ликвидации они обнаружили в комнатах тела 37-летнего мужчины, его 43-летней жены и 12-летнего сына.

Спастись удалось 10-летней и 2-летней дочерям. Выбраться из горящего дома девочкам помог мужчина, живущий по соседству. Старшая дочь смогла выйти из дома. Младшую успели вынести из помещения. В настоящее время жизни девочек ничего не угрожает, они находятся под наблюдением в медучреждении.

Тем временем по факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Предварительно, причиной возгорания в частном доме могло стать короткое замыкание.

– В настоящее время на месте продолжают работать следователи и следователи-криминалисты СКР по краю. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебные медицинские экспертизы, – сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР. – С целью установления точной причины и очага возгорания также назначено проведение пожарно-технической экспертизы. В ходе следствия будут установлены также причины и условия, способствовавшие произошедшему.

Проверку по факту возгорания и гибели семьи проводит и прокуратура.

– В ходе проверки будет дана оценка соблюдения требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, – сообщили в пресс-службе краевого надзорного органа.