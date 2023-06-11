В Сочи туристов после дождя пришлось на лебедке переправлять через полноводную реку

Для спасения туристов использовали альпинистское снаряжение. Фото: скриншот.

В Сочи группа туристов попала в ловушку после того, как решила устроить пикник на берегу реки. Отдыхающие приехали в Навалишенское ущелье. Заросший реликтовыми деревьями каньон считается одним из красивейших экскурсионных объектов курорта. Но залюбовавшись местными красотами отдыхающие пропустили начало дождя, который затем перерос в проливной ливень.

- Вечером 10 июня диспетчеру Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России сообщили о туристах, которые не могли переправиться через реку, - рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Оказалось, что люди преодолели реку Хосту вброд. Но из-за дождя мелководная горная речушка превратилась в бурный поток воды, переходить который стало уже опасно для жизни. Отрезанными на клочке земли оказались 14 взрослых вместе с детьми. На место срочно направили три подразделения спасателей МЧС и Службы спасения города Сочи.

- Спасатели организовали навесную переправу и при помощи альпинистского снаряжения эвакуировали людей на правый берег, откуда они смогли благополучно уехать домой, - уточнили в ГУ МЧС России.

Большая часть из них - местные жители Сочи, четверо - приезжие из Ямало-Ненецкого автономного округа. Уточняется, что медицинская помощь не понадобилась ни взрослым, ни детям.

Напомним, в Краснодарском крае действует штормовое предупреждение. В течение суток 11 и 12 июня местами в регионе ожидаются ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра 20 – 23 м/с. На реках Черноморского побережья не исключены подъемы уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок