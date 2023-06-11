Следком Кубани опубликовал видео сгоревшего дома в Ейске, в котором погибла семья с 12-летним мальчиком

На месте происшествия работают следователи Фото: кадр из видео

В Ейске утром 11 июня произошел пожар в частном доме. Огонь охватил помещение по улице Мира. В момент происшествия в нем находилась семья – 37-летний отец, его 43-летняя жена. Вместе с родителями в доме были дети 12-летний сын, 10-летняя и 2-летняя дочери.

Экстренные службы прибыли на место происшествия в 05:04.

- По прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло загорание одноэтажного частного дома на площади 25 м2. В 05:06 - локализация пожара на площади 25 м2. В 05:14 – ликвидация открытого горения. В 05:29ч. – ликвидация пожара, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

При тушении пожара в загоревшемся доме обнаружили тела родителей и 12-летнего сына. Девочки спаслись благодаря соседям. 10-летняя девочка смогла выйти из помещения, ее 2-летнюю сестру вынесли из дома. Сейчас дети находятся под наблюдением в учреждении.

Тем временем следователи продолжают работать на месте происшествия. СК опубликовал видео с места, где случилась трагедия.

На кадрах видны сильно выгоревшие комнаты. От кровли местами остались обугленные балки. А в одной из комнат находятся полностью выгоревшие стул, холодильник и кровать.

В настоящее время расследуется уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Предварительно, причиной возгорания в частном доме могло стать короткое замыкание.

Напомним, по данным следствия, в доме временно проживала семья из Владимирской области. Родители вместе с детьми 8 июня приехали в Краснодарский край на отдых и арендовали дом у местного жителя.

– По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебные медицинские экспертизы. С целью установления точной причины и очага возгорания также назначено проведение пожарно-технической экспертизы, – уточнили в пресс-службе краевого СУ СКР В ходе следствия будут установлены также причины и условия, способствовавшие произошедшему.

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