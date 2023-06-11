Ученые обнаружили в горах Сочи редчайшие растения из Красной Книги

Ученые нашли в горах Сочи редкие растения. Фото: пресс-службы Национального парка Сочи.

Ученые Сочи сообщили об уникальных находках, которые удалось сделать в горах Сочи. Сотрудники научного отдела Сочинского национального парка побывали на горе Черная Пирамида. К огромной радости ботаников, здесь удалось обнаружить сразу несколько уникальный растений. Например, крестовник корревона, который растет только на горе Аибга и больше нигде в мире. В июне это скромное растение распускает желтые соцветия, так что ученым выдался уникальный шанс полюбоваться цветущим эндемиком.

- Также на двух скалах нашли редчайшее растение российской Красной книги - педеротеллу понтийскую. Ранее ученые видели ее только на двух точках: на скале Розы Хутор и в Зеленом клине долины реки Карповка,- отметил заместитель директора по науке нацпарка Борис Туниев.

Тритоны Ланца активно размножаются. Фото: пресс-службы Национального парка Сочи.

Проведали и тритонов Ланца, которые обитают в озере Аишха на Главном Кавказском хребте. Ученые насчитали 10 особей на квадратный метр. Говорят, что это хорошие показатели, которые гарантируют сохранность данного вида на территории Сочинского национального парка.

- Тот водоем, который мы настоятельно требовали выделить как компенсационный механизм для сохранения амфибий, сегодня огорожен. В нем мы отметили большое количество головастиков занесенной в Красную книгу края колхидской жабы, - поделился своими наблюдениями Борис Туниев.

Но, к огорчению ученых, живых кавказских жаб они не увидели. Практически все они стали жертвами енотов. Возможно, что когда головастики пройдут все стадии превращения во взрослую особь, они смогут спастись от хищников и принести свое потомство.

Супернаходка - рябчик лагодехский. Фото: пресс-службы Национального парка Сочи.

Супернаходкой этих полевых работ стало обнаружение очень редкого растения - рябчика лагодехского. А также обыкновенной черемухи, которая вообще в местных горах никогда не росла.