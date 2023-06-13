«Отобрали телефон, не дают видеться». В Сочи бывшие супруги не могут поделить ребенка

Александр вместе с дочерью. Фото: личный архив

История семьи Александра Дарбиняна и Шарлотты Румянцевой началась более 10 лет назад. Жили вместе, но брак не регистрировали. В 2013 году у них родилась дочь Дина (имя изменено – прим. редакции). Но рождение ребенка союз не спас – вскоре они разошлись. Воспитанием родители подрастающей малышки занимались вместе. Правда, ссоры по поводу того, с кем Диночка должна расти, возникали часто, а потом и вовсе довели пару до суда.

«Хочу, чтобы дочь жила со мной!»

По словам Александра, после того, как они с Шарлоттой разбежались, Дина некоторое время жила с мамой. Но он всегда был рядом. У дочери в какой-то момент ухудшилось здоровье. Александр оплачивал обследование и лечение, летал в Москву, когда ребенка повезли туда. К счастью, все обошлось. Девочка пошла на поправку, стала первоклассницей и занималась музыкой. Отец ходил на собрания в школу, а какое-то время ребенок и вовсе жил с ним.

- У меня есть все необходимое, чтобы она развивалась и жила хорошо, в достатке. Я никогда не жалел на нее денег и времени, - рассказал «КП»-Кубань» Александр Дарбинян. – Но моя бывшая жена все время вставляет палки в колеса, не разрешает нам видеться. Она пошла в суд, чтобы определить, с кем будет жить дочь. Я хочу, чтобы она осталась со мной. У нее забирают телефон, чтобы она не могла звонить мне.

Александр показывает чеки, характеристики из школы и отзывы от соседей – все они положительные.

Он не платит алименты!

После того, как Шарлотта разошлась с Александром, она вышла замуж, родила еще двоих детей. Но, как заявляет, родной отец Дины не платит алименты – его долг составил около 2 млн рублей.

- У меня есть расписки, что я отпускала дочь к нему. По суду, он имеет право видится с ней на выходных. А на буднях она загружена – школа, музыкалка, а еще ребенку нужно отдохнуть, - говорит мама девочки. – Дина будет жить со мной, девочка должна жить с мамой! Они будут видеться, но в рамках договоренностей.

Судебное заседание по определению места жительства ребенка назначено на 13 июня. Но каждый родитель продолжает тянуть одеяло на себя.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Взрослым важно понимать и слышать, как важно быть ребенку и с мамой, и с папой - В таких случаях, когда бывшим супругам трудно договориться между собой, нужна третья сторона. Например, можно обратиться к медиатору – это и психолог, и юрист в одном лице, - говорит когнитивно-поведенческий психолог Екатерина Куцевольская. - Он поможет разобраться в проблемах на досудебном этапе, сесть за стол переговоров и подумать о том, чьи интересы хотят защитить родители. Надо задать себе вопрос – «для чего мы здесь»? Мы выясняем, кто лучше, мы соревнуемся, хотим получить какой-то трофей в виде ребенка или сохраняем родительскую позицию, несмотря на то, что супружеская жизнь была утрачена, и действуем прежде всего в интересах ребенка? Точно также может сработать работа с психологом. Он может поддержать ребенка и заодно даст родителям обратную связь, покажет, в каком эмоциональном состоянии находится ребенок, посоветует алгоритмы действий для конкретной ситуации. Взрослым важно понимать и слышать, как важно быть ребенку и с мамой, и с папой. Психолог здесь будет представлять интересы ребенка, и даст базу для разговора в формате «мать, отец и ребенок».