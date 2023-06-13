«Зверски забил животных палкой»: Школьник-живодер до смерти растерзал семь кроликов и 17 уток у соседа на Кубани

Проверка продолжается
В Армавире 12-летний школьник устроил бойню на соседнем подворье. Мальчишка взял палку и до смерти истязал всех животных - семь кроликов и 17 уток. Причины зверского поведения сейчас выясняют полицейские, с ребенком работает психолог.
- Подросток перебрался во двор частного дома 11 июня. Около семи часов вечера он палкой забил до смерти кроликов и уток. Душераздирающие крики животных и птиц услышали прохожие, которые прибежали на помощь. Но в тому времени живодер уже сбежал, - сообщили местные жители в соцсетях.
Очевидцы рассказали о случившемся хозяину, которого дома в момент убийства животных не было. Мужчина, шокированный последствиями случившегося, сразу же написал заявление в полицию.
Фото: t.me/armavir
Свидетели успели сделать несколько фото подростка, который бродил вокруг уже мертвых тушек. По снимкам полицейские и нашли живодера.
- 11 июня в полицию города Армавира поступило сообщение, что посторонний подросток пробрался во двор частного дома и убил домашних животных. Со слов хозяина погибли семь кроликов и 17 уток, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В настоящее время несовершеннолетний задержан, проводится проверка. С 12-летним мальчиком работают сотрудники ПДН. Не исключено, что разговор с полицейскими предстоит и родителям.
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