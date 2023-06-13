Овощи подешевели, бензин подорожал. Краснодарстат проанализировал цены на товары и услуги в мае

Сезонные овощи упали в цене Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодарском крае цены на продукты и услуги меняются часто. Эксперты говорят, что значения «плавают» в зависимости от сезона, к примеру.

Так в мае фермеры и рыночные торговцы существенно снизили цены на овощи.

Статисты фиксируют снижение цен на капусту, картофель, огурцы, помидоры, морковь, свеклу и даже виноград, хотя его сезон еще не пришел.

- Капуста белокочанная подешевела в 2,4 раза, морковь – на 28,6%, лимоны и лук репчатый – на 16,4%, картофель – на 15,6%, свеклу столовую – на 13,5%, чеснок – на 8%, яблоки – на 5,4%... Вместе с тем снизились цены на огурцы на 48,2%, помидоры – на 30,1%, виноград – на 6,5%, зелень – на 5%,– говорится в сообщении Краснодарстата.

Аграрии объясняют это просто.

- Подоспел новый тепличный урожай овощей. Картошка готова из под открытым небом для тех, кто посадил ее в феврале. А свекла и морковь хорошо сохранились после зимы, на рынке продается в основном еще урожай прошлого года. Но новый на подходе, - говорит фермер из Северского района Алексей Ступин.

Конец мая и июнь, действительно, самое изобильное время на Кубани. Прилавки на рынках ломятся от объемов выращенного.

- У нас морковь пока прошлого года продается, не везем новую. Эту надо продать, она тоже сочная и хорошая, - говорит Лидия, продавец из Краснодара. На кучке с овощем возвышается ценник в 80 рублей. – Много ж моркови никто не берет, на борщ – одну-две штучки, а это рублей 20 на весах. Бюджетно.

Зато на топливо ценник снова подрос. Сейчас за литр 95-го бензина просят 54 рубля.

- Не все в регионе зависит от общефедеральных тенденций. Наш край курортный, здесь все живет по своим законам. К морю поехали первые туристы – топливо сразу растет в цене. Тоже самое с услугами в индустрии отдыха, везде есть рост, - говорит «КП»-Кубань» экономист Светлана Иванова.

Статисты отмечают рост в мае на газомоторное топливо больше, чем на 18 процентов. Туры на заграничные курорты подорожали почти на 30 процентов. А на отечественные – на 15.