Ждун, мордобой и нелегальная продажа QR-кодов. Карикатурист изобразил очередь в Японский сад в Краснодаре

Очереди в Японский сад. Фото: Алексей Рыженко.

Очереди в Японский сад в Краснодаре становятся притчею во языцех и уже удостоились карикатуры. А все из-за строгих правил пропускной системы. Само пребывание на локации бесплатное, но, чтобы добраться до заветной точки, нужно пройти семь кругов ада. А точнее, потолкаться у ворот. С утра жители и гости города занимают очередь за заветным QR-кодом. Везет не всем. Посетители шутят, пока зайдешь в парк, успеешь познакомится, сыграть свадьбу, завести детей и развестись.

Родителей ничего не остановит. Фото: Алексей Рыженко

Краснодарский карикатурист Алексей Рыженко, видимо, тоже пытался пробиться в Японский сад. Под острый карандаш художника попали несколько десятков персонажей, которых объединяет одно – все они хотят прогуляться у озера Оикэ, подняться к храму Какэдзукури-но-Мидо и увидеть своими глазами водопады. Каждый выбирает свой способ быстрее это сделать. Родители перекидывают через забор свое чадо, легкоатлет с шестом наперевес планирует преодолеть высоту в несколько метров, а люди в костюмах римского легиона действуют более решительно – подвезли осадную машину для взятия неприступных ворот.

Опасные ребята у ворот. Фото: Алексей Рыженко

Толпа бурлит тут и там – кто-то бьет по лицу соседа, кто-то достает из-под полы QR-коды, чтобы нелегально толкнуть. Но в целом, будущие поседители подвержены апатии, просто стоят, смотрят в телефоны. Среди них даже затесался узнаваемый герой мэмов серый Ждун.

- Говорят, только самые терпеливые могут попасть в Японский сад. Но это не точно, - прокомментировал свое творение Рыженко.

Родителей ничего не остановит. Фото: Алексей Рыженко

Ранее художник в комиксах высмеял привычку горожан мусорить в городе, а еще взорвал сеть карикатурами на туристов.