Врач из Краснодара пять лет судится из-за негативного отзыва пациента

Врач отстаивает в суде свою профессиональную честь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врач из Краснодара Станислав Демидов пять лет судится из-за негативного отзыва пациента. Бывшая клиентка клиники, где он руководит, написала о своем впечатлении после приема, и доктор подал на сайт в суд.

- Женщина написала о болезненности процедуры и об отношении врача лично к ней. Доктор потребовал удалить с сайта этот отзыв, - говорится в материалах дела о вреде профессиональной репутации врача.

Прошло уже более 24 судебных заседаний, в деле сменилось семь судей. Однако это еще не конец.

Первомайский суд Краснодара удовлетворил требования врача удалить дурной отзыв и постановил опубликовать на сайте опровержение: якобы сведения, изложенные пациенткой, не соответствуют действительности и порочат репутацию врача.

Однако юристы сайта-отзовика пожаловались в следующую инстанцию.

- Мы настаиваем, что свободно высказывать свое мнение по поводу оказания платных услуг - это право гражданина, - сообщили они "КП"-Кубань".

Надо сказать, в Краснодарском крае это не первый случай, когда врач отстаивает свою профессиональную честь в суде. Несколько лет назад суд встал на сторону хирурга Алексея Дикарева в аналогичном процессе. Тогда сайт отзывов вынужден был удалить негативное мнение о враче и выплатить ему моральную компенсацию.