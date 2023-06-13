Стало известно, сколько стоит звезда ФК «Краснодар»

Эдуард Сперцян Фото пресс-службы ФК Краснодар

Футбольный клуб «Краснодар» ушел в отпуск. «Быки» отправились на каникулы сразу после поражения в суперфинале Кубка России. В решающей встрече они в серии пенальти уступили московскому ЦСКА – 1:2.

Так они проиграли второй финал турнира в истории. Первый случился в 2014 году в Махачкале. Тогда команда Сергея Галицкого уступила «Ростову». Она также проиграла в серии пенальти.

Сразу после поражения от ЦСКА стало известно, что «Краснодар» покинут минимум два игрока. Это Алексей Ионов и Хуниор Алонсов. Причем на обиих футболистов рассчитывал главный тренер «быков» Владимир Ивич. Но первый переехал в «Ростов», а второй занялся поисками клуба в Европе.

На этом потери «Краснодара» не закончились. Уже известно, что покинуть «быков» может Эдуард Сперцян. Накануне суперфинала Кубка России стало известно, что за игроком сборной Армении охотятся голландские клубы. А инсайдеры даже заявили, что «Аякс» сделал предложение черно-зеленым. Он выслал оффер на 9 млн евро. В эту сумму футболиста оценил популярный портал Трансфермаркт. Он назвал прайс рекомендованным.

По слухам, «быки» намерены выручить за игрока не менее 10 млн. Поэтому переговоры продолжаются. Хотя пресс-служба «Аякса» призвала болельщиков своей команды не верить СМИ и следить за новостями на официальном сайте клуба.

Также никак не комментировал эту информацию «Краснодар». В 40 матчах в этом сезоне Эдуард Сперцян забил 14 мячей и раздал 14 результативных передач. Его действующее соглашение с «быками» рассчитано еще на три года – до июня 2026 года.