Памятная доска в школе: На юге России открыли мемориальную табличку участнику СВО

Максим Стародубов представлен к медали «За отвагу» посмертно

В День России установили мемориальную доску на фасаде школы №20 в поселки Шепси Туапсинского района. Именно здесь когда-то учился сочинский казак Максим Стародубов. Мемориальную доску изготовили на деньги, собранные казаками Лазаревского казачьего округа.

В День России в школе № 20 Туапсинского района, где учился герой, была открыта мемориальная доска

– В ноябре прошлого года сочинец погиб в районе села Марьинка, выполняя боевые задачи в зоне специальной военной операции. За проявленный героизм Максим Стародубов представлен к медали «За отвагу» посмертно. Низкий поклон и благодарность семье, воспитавшей героя. Окажем его родным всю необходимую поддержку, – сообщил начальник управления по делам казачества и военным вопросам администрации Сочи Руслан Ващенко.

Максим Стародубов вступил в хуторское казачье общество «Северный Кордон» Лазаревского района Сочи еще в 2013 году. Уже тогда он начал работать на благо своей родины. Максим Стародубов был основателем добровольного пожарного общества и поискового отряда. Он не только руководил, но и сам участвовал.

Ранее Максим Александрович проходил службу в пограничных войсках, поэтому он, даже и не раздумывая, решил принять участие в специальной военной операции. На передовой герой был два раза. Но в один день он не вернулся домой. Погиб, защищая свой народ и свою родину. Ему было 39 лет.

- Максим - настоящий герой. Когда стране начала грозить опасность, он встал на ее защиту, с оружием в руках, - сказал руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Александр Старовойтов. Он вместе с Максимом Стародубовым сам принимал участие в бою, в котором оборвалась жизнь героя. Александр Старовойтов тогда был тяжело ранен.

У Максима Стародубова остались мать и сестра. Казаки Лазаревского района не оставляют его семью без своего внимания. Они регулярно навещают родственников и помогают им по хозяйству.