Стали известны убытки клуба Сергея Галицкого за 2022 год

Сергей Галицкий Фото пресс-службы ФК Краснодар

Содержание футбольного клуба «Краснодар» ежегодно обходится Сергею Галицкому в миллиарды рублей. Так в прошлом сезоне бюджет команды составили 4,5 млрд. При этом он сократился почти на млрд по сравнению с 2021-м годом.

Да, часть денег «быкам» дали спонсоры. Но не обошлось и без вливания бизнесмена. Точные цифры вложения Сергея Галицкого неизвестны. Но, вероятно, речь идет о миллиардах рублей.

Ранее бизнесмен заявлял, что планировал сделать клуб самоокупаемым. Для этого он планировал создать фонд, который бы занимался инвестициями. Об этом Сергей Галицкий говорил еще в 2021 году. Но так и не рассказал, реализовал ли идею.

Также обошел стороной эту тему коммерческий директор «быков», Арам Фундукян. Накануне старта сезона-2022/23 он заявил, что одна из задач клуба – снижение затрат бизнесмена. Но цифры мужчина не раскрыл, лишь добавил, что годовой бюджет сократился за счет отъезда легионеров.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами в одностороннем порядке. Так весной 2022-го команду покинули сразу девять человек. Семь игроков заморозили соглашения, еще двое – расторгли.

При этом отъезд иностранцев не сказался на бюджете черно-зеленых. Он ушел в минус. Об этом стало известно только летом 2023-го – из отчета Российского футбольного союза (РФС). По данным организации, в 2022-м убыток «быков» составил 1,18 млрд рублей. По этому показателю черно-зеленые стали вторыми в чемпионате России. Больше денег потерял только московский «Спартак» (2,35 млрд).