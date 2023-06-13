В Ейске отправили под домашний арест хозяина дома, в котором при пожаре погибла семья туристов

Хозяина сгоревшего дома отправили под домашний арест Фото: кадр из видео

В Ейске избрали меру пресечения хозяину дома, в котором при пожаре погибла семья туристов. Владельца постройки отправили под домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, трагедия произошла ранним утром 11 июня в частном доме по улице Мира. Здесь временно проживала многодетная семья из Владимирской области. Родители вместе с тремя детьми 8 июня приехали в Краснодарский край на отдых и арендовали дом у местного жителя.

Но спустя несколько дней в помещении произошел пожар. Очевидцы происшествия вызвали на место экстренные службы. Прибывшие пожарные начали тушить возгорание, но во время ликвидации обнаружили в комнатах тела 37-летнего мужчины, его 43-летней жены и 12-летнего сына. Две дочери спаслись благодаря помощи соседей. 10-летняя девочка смогла выйти из горевшего дома, ее 2-летнюю сестру вынесли из помещения. Детей сразу отправили в медучреждение для наблюдения специалистами.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Предварительно, причиной возгорания в частном доме могло стать короткое замыкание. В настоящее время заведено второе уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

– Данное уголовное дело соединено в одно производство с ранее возбужденным уголовным делом по ч.3 ст. 109 УК РФ, – уточнили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Подозреваемым по уголовному делу стал хозяин дома, в котором погибла семья туристов. 58-летнему владельцу избрали меру пресечения – домашний арест.

Тем временем расследование уголовного дела продолжается. Назначено проведение судебных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Уточняется, что спасенных девочек скоро выпишут из медучреждения и передадут близким родственникам.

– Следователями в пределах компетенции всецело оказывается помощь родственникам погибших в оформлении опеки малолетних и других возникающих вопросах, – добавили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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