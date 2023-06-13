Майор Вадим Лемеш из Адыгеи посмертно удостоен звезды Героя России

Награду передали семье погибшего героя. Фото: t.me/adygheya_gov

В Доме правительства республики Адыгеи Мурат Кумпилов провел встречу с семьей Лемеш. Матери погибшего зоне СВО майора Вадима Лемеша передали звезду Героя России, к которой военнослужащий был представлен посмертно.

- Вадим Лемеш ценой своей жизни спас сослуживцев. Подвиг героя будет увековечен на аллее Славы Новосибирского высшего командного училища, который закончил офицер 102-го мотострелкового полка 150-й мотострелковой дивизии ЮВО, - рассказали в пресс-службе администрации правительства Адыгеи.

Вадим Лемеш погиб в августе 2022 года. При артобстреле майор, находясь у входа в подвал, толкнул внутрь своего бойца, а сам на секунду не успел, приняв в спину несколько осколков, один из которых, попав в шею, оказался смертельным.

Вадим Лемеш родился в 1987 году в Новосибирске. После выпуска из Новосибирского высшего командного училища служил на различных должностях в Северо-Кавказском и Южном военных округах.

Возглавлял разведвзвод, стрелковый взвод 49 общевойсковой армии ЮВО. Занимал должность командира мотострелкового батальона 102 мотострелкового полка 150 мотострелковой дивизии ЮВО. В 2020 году проходил службу в Сирии, а с 2022 года в зоне СВО на Донбассе. За время службы Вадим Лемеш был награжден орденом Мужества, медалью «За отвагу».

У погибшего героя остались жена и двое сыновей, которые проживают в Майкопе. Вдове и детям Вадима Лемеша Мурат Кумпилов пообещал помощь и поддержку по любым вопросам.