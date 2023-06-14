Позывной «Тбилиси». 6о-летний пенсионер из Краснодарского края отправился добровольцем в зону СВО

Фото предоставлено Анатолием Тарасенко.

Житель станицы Геймановская Тбилисского района в зону СВО попал добровольно. Анатолий Тарасенко решил участвовать в специальной военной операции несмотря на почтенный 60-летний возраст. Осенью 2022 года пенсионер заключил контракт с Министерством обороны, рассказывают «Прикубанские огни». После военных сборов в Новочеркасске Анатолия Тарасенко отправили служить в отряд «Дон».

- Со мной служили ребята из Тульской области, Казани, Воронежа, Красноярска и других регионов России – вот такие ребята! – вспоминает Анатолий Михайлович.

К Михалычу сослуживцы относились с уважением. А позывной у него был «Тбилиси» – в честь родного района. Пенсионер с лихом хлебнул фронтовой доли. Боевую службу нес в должности заряжающего минометчика в Николаевской области на Кинбурнской косе. Однажды снаряд упал в 20 метрах от него, теперь этот день он считает своим вторым днем рождения.

- Когда летит снаряд, первым раздается звук. Секунды через три накрывает залп. Необходимо успеть укрыться от выстрела, - рассказывает Анатолий Михайлович.

Все это время дома ждали родные. Лишь один раз за 100 дней боевой службы он смог связаться с семьей и сообщить что с ним все хорошо. За это время успел в третий раз стать дедом. На Кубани родилась внучка Валерия. Ее рождение отмечали даже на передовой.

Первого апреля Анатолий Тарасенко вернулся домой живым и здоровым. Говорит, домочадцы рыдали от счастья и радости. Свое решение отправиться на СВО считает единственно верным.