Большая вода. В Отрадненском районе бушующие потоки смывают все на своем пути

На Кубани продолжает действовать штормовое предупреждение. Фото: пресс-службы министерства ГО и ЧС Краснодарского края.

Река Уруп затопила дворы в Отрадненском районе. Потоки воды хлынули по улицам станицы Удобной. Перепуганные жители публикуют видео, на которых становится понятен размах стихии. По словам очевидцев из-за подтоплений уже невозможно проехать на легковом автомобиле по местным дорогам, также затопило пост на границе с Карачаево-Черкесской Республикой.

- Просто страшно и оставаться дома, и выходить на улицу. Темно, вода бурлит, - с ужасом рассказывают отрадненцы.

Непогода терзает район уже не первый день. Накануне здесь выпал гигантского размера град. Люди остались без урожая, кое-где побило крыши домов и оконные стекла. Также после сильного ливня «поплыла» и дорога. Водители преодолевали путь рискую получить заглохнуть на середине и получить гидроудар.

- В результате прохождения грозового фронта, сопровождающегося обильными осадками в виде дождя и града, порывистого ветра произошло повреждение посевов, индивидуальных земельных участков жителей, частных домовладений, - сообщил глава Отрадненского района Андрей Волненко.

По информации начальника Отрадненского противоградового отряда Сергея Архипенко, на станицу Удобную грозовой фронт зашел со стороны Карачаево-Черкесской Республики.

Штормовое предупреждение на территории Краснодарского края продолжит действовать до конца суток 14 июня. В министерстве ГО и ЧС региона предупредили о новых ливнях в сочетании с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 23 м/с.

- На реках Мостовского, Курганинского, Лабинского, Усть-Лабинского, Апшеронского, Отрадненского и Туапсинского районов ожидаются подъемы уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок, - уточнили в пресс-службе ведомства.

По состоянию на 13 июня 2023 года в 11 районах Краснодарского края после непогоды подтверждены факты подтопления 1123 домовладений. Почти 3,5 тысячи жителей региона подали заявления на оказание материальной помощи.